COVID-19 :

Chaque jour, nous savons des nouvelles de cette maladie qui touche tout le monde. Maintenant, une étude de l’hôpital Vall d’Hebron à Barcelone révèle que des maux de tête pourraient indiquer un meilleure évolution clinique de Covid-19. Pourquoi et quelles en sont les principales conséquences?

En général, il a été conclu que les patients qui présentaient des maux de tête à leur arrivée aux urgences avaient une durée clinique de Covid-19 plus courte d’environ une semaine.

Cette étude a analysé les symptômes et l’évolution de 130 patients atteints de Covid-19 qui ont atteint urgences de cet hôpital. Parmi ceux-ci, 97 (74,6%) avaient des maux de tête, bien que seulement 19,6% avaient des antécédents de migraines épisodiques avant la maladie.

En conséquence, un 21,4% des patients avec des maux de tête persistants, ce symptôme est apparu avant les autres symptômes de la maladie. Et les patients qui présentaient des maux de tête à leur arrivée aux urgences avaient une durée clinique de la maladie d’une semaine plus courte. Environ 24 jours au total pour les cas de maux de tête, tandis que pour les maux de tête Dans les cas sans céphalées, la durée moyenne de la maladie était d’environ 31 jours.

Avec cela, ils ont conclu que le mal de tête pourrait indiquer une meilleure évolution clinique de Covid-19, quelque chose qui est en cours d’étude. Non seulement ils l’ont découvert, mais ils ont également réalisé qu’il existe une association entre maux de tête et anosmie et agueusie, car la perte de ces sens était beaucoup plus fréquente chez les personnes souffrant de maux de tête.

Parmi les patients étudiés, après environ six semaines, ils ont constaté qu’au moment du suivi, 28 avaient encore des maux de tête avec peu de réponse au traitement et restaient souvent le seul symptôme restant de Covid-19.

Les chercheurs de l’étude proposent des hypothèses sur la façon dont l’infection par le SRAS-CoV-2 pourrait causer le mal de tête. L’un de ceux-ci pourrait être que le le virus pourrait imiter l’apparition de la migraine, dans laquelle une forte inflammation du système trigéminovasculaire est générée, ce qui provoque une douleur.

Afin de tirer plus de conclusions, les niveaux d’IL-6 ont été étudiés, qui selon les chercheurs est une molécule qui, si elle apparaît de manière systémique, est fortement impliquée dans la tempête de cytokines qui dans de nombreux cas provoque la mort de patients atteints de Covid -19.

Dans le cas des patients souffrant de maux de tête, les taux d’IL-6 étaient plus faibles et sont restés stables tout au long de la maladie. Apparemment, le virus n’agirait pas seulement dans le épithélium olfactif entraînant une perte d’odeur, mais aussi dans les branches du nerf trijumeau, près des narines où le virus entre et donc la relation entre maux de tête et perte de goût et d’odorat.