COVID-19 :

Jusqu’où iront les inventions et les expériences pour rendre les masques plus attractifs? Tant que celles-ci sont encore nécessaires pour nous protéger du coronavirus, les entreprises ne semblent pas destinées à lésiner sur les ressources pour développer les plus innovantes. Et sinon, laissez-les le dire à la société de jeux de style de vie Razer, qui en a conçu un de haute technologie.

Il s’agit de un masque N95, créé pour apporter élégance et futurisme à la protection contre le coronavirus. Pour ce faire, il a utilisé toutes sortes de ressources matérielles et une technologie de pointe pour ajouter au masque facial. plusieurs accessoires qui le rendent spécial.

Avec l’intelligence numérique, dans une conception conceptuelle du Hazel Project, Un masque assez révolutionnaire contre le COVID-19 a été créé, bien qu’il ne soit pas le premier à opter pour quelque chose de similaire ni le seul. Oui, on peut être assuré qu’une fois lancé sur le marché, il ne sera pas du tout abordable.

Les caractéristiques du masque

Razer a ajouté à ce qui serait, en principe, un masque normal, diverses attractions qui vous font présenter un design très spécial. Pour commencer, Il dispose d’une ventilation active et d’une stérilisation automatique.

Avec une certaine filtres remplaçables et ventilateurs rechargeables en capsules, l’idée est qu’elle est également durable. Pour cela, Il a un étui qui peut être chargé sans fil et un stérilisateur UV.

Cela a aussi silicone sur les bords, qui permet une étanchéité à l’air, et des cache-oreilles réglables. Cela ajuste également la quantité d’air entrant. Il a différentes tailles et à l’avant il y a une zone transparente pour montrer la bouche.

Pour faciliter ce mouvement de la bouche quand on parle, et pour ajouter du futurisme et de l’esthétique, Razer a choisi de placer des LED internes, qui émettent suffisamment de lumière pour que la bouche soit visible lorsqu’il y a peu de lumière. Il y a aussi des LED sur les capsules, qui indiquent l’état de charge, et précisément ces capsules ont quelques algorithmes audio qui améliorent le son audio.