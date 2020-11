COVID-19 :

Les cas de coronavirus ne cessent d’augmenter. En Espagne, depuis le début de la pandémie, 1,33 million de cas ont été enregistrés et 38 833 personnes sont décédées, selon les données fournies par le ministère de la Santé. Désormais, le professeur d’analyse mathématique à l’Université de Saint-Jacques-de-Compostelle (USC) Juan José Nieto Roig, a jeté une cruche d’eau froide sur l’évolution de Covid-19 en s’assurant que les modèles mathématiques ont de grandes difficultés à prédire quand le pic dans la deuxième vague du coronavirus.

Le mathématicien explique que jusqu’à présent, ils n’ont pas été en mesure de prédire à l’aide de modèles mathématiques et informatiques s’il y aura un pic dans le deuxième vague de coronavirus. Considérez que, sur la base des données actuelles, il est très probable qu’il y ait une série de cas qui se maintiennent dans le temps, puis réduisent un peu et enfin réapparaissent.

Juan José Nieto Roig explique qu’ils étudient des modèles mathématiques, bien qu’il ne soit pas facile de connaître un type de prévision car les conditions changent constamment. De plus, comme différentes mesures sont prises dans chaque région, la comparaison des données est difficile.

Il est à noter que ce chercheur a pu prédire avec une grande précision que le pic de la pandémie dans la première vague il arriverait début avril. En mars, les prévisions ont été faites sur la base des conditions initiales de la pandémie similaires à d’autres pays comme l’Italie ou la Chine. Cependant, les mesures sont désormais très dispersées et différentes, ce qui nous oblige à utiliser une autre méthodologie.

À propos de la façon dont il anticipe Noël, le mathématicien est catégorique en assurant que c’est science fiction. Il assure qu’avec les changements qui sont enregistrés, il est pratiquement impossible de faire des prévisions à quelques jours, encore moins à une semaine ou un mois.

L’enfermement à domicile, la «seule solution efficace»

Le scientifique estime que jusqu’à présent, la “seule solution efficace” pour arrêter la propagation du Covid-19 est la confinement à domicile. Cependant, il reconnaît qu’il s’agit d’une solution très radicale, avec des conséquences désastreuses pour l’économie et la société. Pour cette raison, il assure que la meilleure chose à l’heure actuelle est de concentrer la protection sur les groupes les plus vulnérables, tels que les personnes âgées et les malades chroniques.

Croyez que les mesures de confinements du périmètre dans les communautés autonomes et / ou les municipalités, elles prennent effet. Et le meilleur exemple en est que ces derniers jours, les cas à Ourense et à Santiago ont légèrement baissé. Selon lui, l’évolution en Galice est positive. Dans la première vague, la communauté a été favorisée car l’impact de la pandémie est venu un peu plus tard que le reste de l’Espagne. En outre, la dispersion de la population a également été un facteur déterminant.