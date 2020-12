COVID-19 :

Le 19 décembre la Food and Drug Administration (FDA) autorisé aux États-Unis l’utilisation du vaccin développé par Moderna: «Avec deux vaccins disponibles pour la prévention du COVID-19, la FDA a franchi une autre étape cruciale dans la lutte contre cette pandémie mondiale qui provoque un grand nombre d’hospitalisations et de décès quotidiens aux États-Unis », a déclaré le directeur de l’agence, Stephen Hahn, dans un communiqué.

Mais tout comme cela s’est produit avec le remède de Pfizer, des réactions allergiques commencent à se développer. Comme l’a révélé le journal New York Times, le premier cas signalé était celui de Oncologue gériatrique Hossein Sadrzadeh, qui travaille au Boston Medical Center et qui a reçu le vaccin de Moderna jeudi dernier.

Allergique aux crustacés

Le médecin, qui a une forte allergie aux crustacés, vous vous êtes senti étourdi et votre cœur bat plus vite. Par conséquent, il a été autorisé à utiliser son Auto-injecteur d’épinéphrine EpiPen plus tard, il a été transféré aux urgences, où il a été évalué, traité et renvoyé. Actuellement, le docteur va bien, comme le confirme un communiqué de David Kibbe, porte-parole de l’hôpital.

“Le Dr Sadrzadeh a estimé que développait une réaction allergique et a été autorisé à s’auto-administrer votre EpiPen personnel. Il a été emmené aux urgences, évalué, traité, observé et déchargé. Il va bien aujourd’hui “, A déclaré Kibbe.

Enquête sur l’affaire

Ray Jordan, Le porte-parole de Moderna, a souligné jeudi soir que l’entreprise ne pouvait pas commenter publiquement un cas individuel. En outre, vendredi, il a ajouté que l’équipe de sécurité médicale de la société pharmaceutique J’enquêterais sur l’affaire et adresserait d’autres questions aux responsables de l’opération Warp Speed, le programme fédéral qui supervise la distribution des vaccins.

Autres réactions certifiées

C’est lui premier cas connu de réaction allergique sévère au vaccin de Moderna. À ce jour, il y a eu six cas d’anaphylaxie après inoculation du remède Pfizer, qui a des composants similaires.

Comme certifié par le comité consultatif de la FDA, Le remède de Moderna provoque des réactions indésirables spécifiques chez les personnes qui ont des produits de comblement facial cosmétiques. C’était le cas de quelques patients qui ont subi une chirurgie de la joue six mois avant de se faire vacciner, ce qui Leurs lèvres ont augmenté deux jours après avoir été inoculées.