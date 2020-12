COVID-19 :

Le Dr Nichols a soigné un patient couvert de tatouages ​​nazis qui est tombé gravement malade.

. – Le Dr Taylor Nichols a déjà fait face à la haine aux urgences. Il a soigné des patients racistes, et à chaque fois le médecin juif s’est plongé dans son puits de compassion pour faire son travail.

Jusqu’à ce que voir un patient potentiel de covid-19 contester la façon dont il fait son travail.

La peau du patient était couverte de tatouages ​​nazis, dont une grande croix gammée sur sa poitrine. Arrivé dans l’ambulance, gravement malade, le patient a demandé à Nichols de ne pas le laisser mourir.

Nichols et son équipe, qui comprenait une infirmière noire et un inhalothérapeute asiatique, se sont préparés à l’intuber. Il s’agit d’une action à haut risque pendant la pandémie de covid-19, car elle peut exposer les travailleurs de la santé à des gouttelettes infectieuses. Et quand il s’est demandé si l’homme aux tatouages ​​nazis se serait soucié de sa vie si les rôles avaient été inversés, il a hésité.

“La pandémie m’a épuisé et mon mantra n’a pas le même impact pour le moment”, a tweeté Nichols plus tôt cette semaine. Tout ce temps à combattre le vent contraire, les gladiateurs dans la fosse. Et je me rends compte que je ne vais peut-être pas bien », at-il ajouté.

La compassion et l’engagement envers les patients dont Nichols a besoin pour faire son travail ont diminué pendant la pandémie, a-t-il déclaré vendredi à John Berman de CNN lors du “New Day”.

Bien qu’il se dise reconnaissant d’avoir reçu cet appel de réveil, il est préoccupé par la santé mentale de ses collègues de première ligne qui n’ont peut-être pas fait face à leur propre stress causé par une pandémie.

“J’ai été étonné de l’impact que cela a eu sur moi, qui n’avais jamais fait face à ce genre de vacillement auparavant dans ma carrière”, a-t-il déclaré à CNN.

Travaillez dans l’un des États les plus touchés par la pandémie aux États-Unis.

Auparavant, lorsque des dilemmes éthiques avec les patients étaient survenus, Nichols a déclaré qu’il réservait son jugement et se concentrait sur les traiter au mieux de ses capacités.

«Avec ce patient, je n’ai vraiment pas eu la chance de leur parler», a-t-il déclaré. «Je suis resté seul avec l’impact que ce symbole a eu sur moi. C’est un symbole de haine. Cela m’a un peu mis au défi », a expliqué Nichols.

Il a déclaré avoir réagi de manière ambivalente en partie en raison du stress de la pandémie, qui a exercé une pression énorme sur les travailleurs de la santé et les établissements médicaux. La pénurie d’articles de protection individuelle et la faible capacité de l’unité de soins intensifs ont rendu le défi de garder les patients, et eux-mêmes, en sécurité encore plus difficile pour des médecins comme Nichols.

Nichols travaille en Californie, qui est l’État du pays avec le plus de cas de covid-19: près de 1,29 million d’infections. Une partie de ce qui rend son travail extrêmement difficile, a-t-il dit, est le fait que les vaccins sont presque prêts pour le premier tour de distribution. Chaque décès et chaque maladie entre maintenant et la distribution généralisée de vaccins est “beaucoup plus déchirant”, a-t-il dit.

Bien que son interaction avec le patient l’ait secoué, Nichols a déclaré qu’il s’était engagé à fournir les meilleurs soins à tout patient dans le besoin. Son puits de compassion ne s’est pas tari. Mais il espère que d’autres travailleurs de la santé examineront le stress extrême qu’ils subissent depuis le début de la pandémie en mars, comme il l’a fait.