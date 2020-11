COVID-19 :

Plus de 1,4 million de personnes sont mortes dans le monde du COVID-19, selon les données de Worldometer. En neuf mois à peine d’une pandémie qui a frappé le monde entier. Cependant, Malgré les données brutes, il y a encore des gens qui nient l’existence du coronavirus et qui ne sont pas encore au courant de la situation.

En Espagne, la grande majorité de la population utilise le masque étant donné son caractère obligatoire, mais dans d’autres pays, cet élément de protection n’est que recommandé. Pour cela, et Pour souligner l’importance du port d’un masque, un médecin américain, le Dr Kenneth Remy, a réalisé une vidéo dans laquelle il montre la dernière chose qu’une personne sur le point de mourir voit. par coronavirus.

Dans une publication sur son compte Twitter personnel, les images montrent l’agent de santé regardant de très près l’objectif de la caméra, tout comme le patient en phase terminale le verrait. «Je ne veux pas être la dernière personne à voir tes yeux effrayés. C’est ce que tu vois lorsque vous respirez 40 fois par minute et que vous avez un niveau d’oxygène bien en dessous de 80. Voici à quoi cela ressemblera. J’espère que les derniers moments de votre vie ne ressemblent pas à ça. Parce que c’est ce que vous verrez à la fin de votre vie si nous ne commençons pas à utiliser des masques. Je te le promets. C’est ce que verront votre mère, votre père ou vos enfants lorsqu’ils contracteront la maladie COVID à la fin de leur vie. C’est grave », dit-il dans la vidéo.

C’est la manière inhabituelle que le Dr Remy a imaginée pour essayer de faire comprendre à la population l’importance d’utiliser le masque, car comme il l’explique dans une interview à la BBC britannique, il n’est pas si difficile de se couvrir le visage avec: “Porter un masque n’est pas aussi inconfortable que d’avoir un morceau de plastique dans les voies respiratoires.”

Comment est née l’idée de la vidéo

Rémy a également détaillé quand et comment il s’est rendu compte qu’il devait transmettre cette vidéo à la population. C’était dans la mort d’un patient atteint de coronavirus. «J’ai dû soigner un patient que nous avons intubé. Il m’a demandé si je pouvais dire à ses proches qu’il les aimait. Il a dit: «Je ne pense pas que je vais vivre. Et il avait raison, plus tard il est mort “, raconte-t-il dans l’interview susmentionnée.

Cette mort et ces paroles ont eu un grand impact sur l’équipe médicale de l’hôpital où il travaille.: «L’une des collègues avec qui je travaille, qui est l’une de nos infirmières phénoménales, était épuisée et je pouvais voir à quel point cela l’avait affectée. J’ai donc pris un laryngoscope et une sonde endotrachéale et je suis entré dans une pièce et j’ai soudainement réalisé cette vidéo. “ Le résultat, la vidéo de ce qu’une personne voit avant de mourir du COVID-19.