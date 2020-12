COVID-19 :

Covid-19 aux États-Unis: les Latinos meurent plus que les blancs 2:13

. – Un médecin noir est décédé du COVID-19 semaines après avoir déclaré qu’un médecin blanc avait rejeté sa douleur et exprimé des inquiétudes au sujet de son traitement alors qu’elle était dans un hôpital de l’Indiana.

Le Dr Susan Moore est décédée dimanche des complications de Covid-19, a déclaré son fils au New York Times. L’interniste est décédée environ deux semaines après avoir partagé une vidéo accusant un médecin de l’hôpital Indiana University Health North (IU North) d’ignorer ses douleurs et ses demandes de médicaments parce qu’elle était noire, même si elle était elle-même patiente. et docteur.

Dans une vidéo publiée plus tôt ce mois-ci, Moore s’est filmée depuis un lit d’hôpital et a raconté son expérience à IU North. Moore a dit que son médecin a minimisé ses symptômes et a dit: “Vous n’êtes même pas essoufflé.”

“Oui, je le fais”, a déclaré Moore dans la vidéo, qu’il a partagée sur Facebook le 4 décembre.

La femme a dû mendier pour recevoir du remdesivir, a-t-elle rappelé dans la vidéo, le médicament antiviral utilisé pour traiter les patients hospitalisés pour COVID-19 et n’ayant pas besoin de ventilation mécanique.

Et malgré sa douleur, le médecin a dit à Moore qu’il pouvait la renvoyer chez elle, a-t-elle dit, et il ne se sentait pas à l’aise de lui donner plus de médicaments.

«Cela m’a donné l’impression d’être une toxicomane», a-t-elle déclaré dans la vidéo. Et il savait que j’étais médecin.

Moore avait également publié des mises à jour sur sa page Facebook avec la vidéo.

La méfiance à l’égard du vaccin Covid-19 est un problème 3:46

Le médecin noir a dénoncé le racisme dans son traitement du covid-19

Moore, qui était interniste, a déclaré que sa douleur n’avait été «correctement traitée» qu’après avoir exprimé son inquiétude au sujet de son traitement. Elle a ensuite obtenu son congé d’IU North, mais est retournée dans un autre hôpital moins de 12 heures plus tard, a-t-elle écrit sur sa page Facebook.

“J’ai dit et je maintiens que si j’étais blanc, je n’aurais pas à passer par là”, a déclaré Moore.

Un porte-parole d’IU North a confirmé à CNN que Moore était un patient hospitalisé et avait finalement été renvoyé, mais a refusé d’en dire plus sur elle, citant la vie privée du patient.

“En tant qu’organisation engagée pour l’équité et la réduction des disparités raciales dans les soins de santé, nous prenons les allégations de discrimination très au sérieux et enquêtons sur toutes les allégations”, a déclaré le porte-parole.

Dans un communiqué publié jeudi, Dennis M. Murphy, président-directeur général de l’Indiana University Health, a défendu les aspects techniques du traitement que Moore a reçu, tout en admettant «que nous n’avons peut-être pas montré le niveau de compassion et de respect pour lequel nous avons du mal à comprendre ce qui compte le plus pour les patients. “

Il a également demandé un examen externe de l’affaire.

“Elle est moi et nous sommes elle”

Moore a été testé pour la première fois positif au COVID-19 le 29 novembre, selon son message Facebook. Le 4 décembre, elle a été hospitalisée à IU North à Carmel, Indiana. Ce n’est qu’après qu’un scanner a montré une nouvelle lymphadénopathie, une maladie dans laquelle les ganglions lymphatiques deviennent hypertrophiés, que l’hôpital a accepté de traiter sa douleur, a-t-elle déclaré.

“Vous devez prouver que quelque chose ne va pas avec vous pour obtenir le médicament”, a-t-il déclaré dans la vidéo.

Le Dr Stanford a déclaré que la lymphadénopathie indiquerait que «le processus de la maladie a duré un certain temps» et que le corps de Moore combattait la maladie.

Selon ses publications sur Facebook, Moore a finalement pu parler avec le directeur médical d’IU Healthcare, qui a déclaré qu’il veillerait à ce qu’elle reçoive les meilleurs soins. Il lui a également dit qu’une formation sur la diversité aurait lieu.

Le 7 décembre, l’hôpital a donné son congé à Moore et l’a renvoyée chez elle, selon sa publication sur Facebook. Mais moins de 12 heures plus tard, elle a été envoyée dans un autre hôpital en raison d’une fièvre et d’une baisse de sa tension artérielle, selon le post Facebook. Moore a déclaré qu’il recevait un traitement pour une pneumonie bactérienne et une pneumonie à covid. Elle a décrit les soins au deuxième hôpital comme «très compatissants».

Les étudiants hispaniques, les plus touchés par la pandémie 0:59

Le lendemain, Moore a écrit qu’elle allait être transférée à l’USI. C’était la dernière mise à jour partagée sur sa page Facebook.

Son histoire a suscité beaucoup de générosité de la part des auditeurs, et la page GoFundMe a recueilli plus de 100 000 $ jeudi soir.

La Dre Alicia Sanders, une autre médecin qui a contacté Moore pour la première fois après avoir vu sa vidéo, a aidé à ouvrir la page pour collecter des fonds pour sa famille, notamment en renvoyant Muhammed à l’école de l’Université de Indiana. Sanders a déclaré que la raison pour laquelle il est entré en contact pour la première fois avec Moore était “déchirante”.

«C’est moi», a déclaré Sanders, qui est également noire. «Elle est moi et nous sommes elle. Cela aurait pu être n’importe lequel d’entre nous.

Stanford, qui a déclaré à CNN qu’il reconnaissait les préjugés implicites et le racisme en médecine mais avait choisi d’essayer de changer les choses au sein du système de santé, a fait écho à ce commentaire. Elle a déclaré à CNN que lorsqu’elle avait entendu parler pour la première fois de l’histoire de Moore, cela l’avait arrêtée dans son élan et la faisait pleurer.

Elle l’a partagé avec un groupe de ses amis, tous des chirurgiens noirs de tout le pays. Tout le monde pouvait être identifié, a déclaré Stanford, ayant subi le même traitement malgré son expérience.

«Nous avons tous les histoires», dit-il.

«Si l’un de nous tombe malade, ne vous taisez pas. Soyez attentif, soyez présent, soyez public », a écrit Stanford, ajoutant de Moore:« Elle était l’une des nôtres ».

– Sheena Jones et Mirna Alsharif de CNN ont contribué à cette histoire.