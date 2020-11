COVID-19 :

Michele Grio, responsable de la réanimation de l’hôpital de Rivoli (Turin), organise des visites guidées dans les unités de soins intensifs et les services COVID. Avec cette initiative, le médecin entend s’adresser aux négationnistes qui prétendent que les chambres des centres hospitaliers sont vides.

Grâce à un post ironique posté sur facebook, explique comment lui et ses collègues ils font face à la deuxième vague de coronavirus qui frappe également la région du Piémont: “Non non, tout est vide, j’ai fait coucher mes médecins et infirmières juste pour prendre les photos, nous utilisons les sacs pour la cellulite. “

“Nous ne dormons pas parce que nous sommes assez vieux et nous sommes assis à manger et à boire tous les jours. Tu ne penses pas? Eh bien, À partir de demain TourinGrio organise des visites guidées en réanimation et dans les pavillons COVID: Il me fera plaisir de pouvoir vous guider personnellement et de vous emmener dans un voyage très agréable dans ce qui est pour nous un cercle Dante, mais pour vous c’est à juste titre exagéré. Ah, j’ai oublié, je m’habille en costume, masque et chaussures, tu n’en as pas besoin, mais J’ai un lit d’appoint avec un ventilateur mécanique et une surveillance multiparamétrique continue très invasif. Dans la salle de bain, car j’occupais déjà le placard », ajoute le médecin.

Conseils aux deniers

Finalement, conclut sa publication par des conseils à ceux qui nient la présence de la maladie: “Ne nous demandez pas de suggestions si vous tombez malade plus tard écrire et penser n’importe quoi. On a besoin la cohérence”.