COVID-19 :

Cette étude scientifique a été réalisée avec des furets. Ces animaux ont des voies respiratoires semblables à celles des humains et peuvent être infectés par un coronavirus. Ce virus reste un mystère à tous égards, la nouvelle qui arrive change au fil des études. Ces recherches utilisent des animaux et sont en grande partie théoriques, mais pas pratiques. En fait, même la forme de contagion de ce coronavirus n’est pas claire, elle a changé au fil du temps, si les résultats des mesures préventives sont analysés, ils pourraient aussi changer prochainement, compte tenu de leur manque d’efficacité. Tant qu’un moyen sûr à 100% d’éviter la contagion n’est pas trouvé, ce qui ne se produit pas pour le moment, le médicament qu’ils ont utilisé avec les furets peut fournir un peu de lumière au bout du tunnel.

Les scientifiques s’appuient sur une étude sur le furet pour tester un médicament contre le coronavirus

Compte tenu de l’inefficacité visible des mesures préventives pour arrêter le coronavirus, les infections continuent d’augmenter de manière alarmante. Les personnes qui viennent aux urgences ne savent pas comment elles ont été infectées et le secret sur la façon dont le virus se propage est une réalité. Il semble que ce nouveau coronavirus ne comprend pas les horaires ni les masques, le confinement est le seul moyen de l’arrêter. Pour éviter de futurs confinements ou obligations qui se prolongent dans le temps sans être la solution à une pandémie, une équipe de scientifiques s’est mise à travailler sur un nouveau médicament qui empêche la transmission du coronavirus.

Dans l’espoir du pouvoir de cette manière et élimine efficacement la possibilité de propagation du virus. Les résultats sont prometteurs, 100% des furets soumis à ce test ont réussi à éradiquer le virus. De cette façon, vous pouvez commencer à protéger vraiment efficacement les plus faibles.

C’est l’étude qui a été réalisée avec des furets qui promet d’arrêter la possibilité de contagion du coronavirus

La revue Nature Microbiology a été chargée de publier cette étude.ou qu’il pourrait aider à gagner efficacement la bataille contre le coronavirus. Le monde entier essaie d’arrêter l’avancée d’un virus qui frappe notre pays plus que jamais. Les furets utilisés dans cette étude récente ouvrent la voie à l’espoir. La clé pour vaincre le coronavirus et l’objectif de cette étude est d’arrêter la transmission communautaire généralisée jusqu’à la vaccination.

Il est pris par voie orale afin que le traitement commence rapidement. Il inhibe la progression des patients vers une maladie grave, ce qui est vraiment encourageant. Il raccourcit également la phase infectieuse pour atténuer le coût émotionnel et socio-économique de l’isolement prolongé des patients et met fin efficacement aux épidémies. Comme indiqué dans cette étude menée avec des furets.

Le médicament MK-4482 / EIDD-2801 a une bonne réponse sur un large spectre contre les virus à ARN respiratoire et que le traitement oral des animaux infectés par le médicament. Il réduit le nombre de particules virales disséminées de plusieurs ordres de grandeur, réduisant ainsi la transmission. Les furets ne développent pas la maladie de manière grave, mais en souffrent en tant que jeunes adultes, de manière légère, modérée ou asymptomatique.

Les chercheurs ont infecté les furets avec un coronavirus, ils ont traité ces animaux avec MK-4482 / EIDD-2801. Jusqu’à vérifier que les furets ont commencé à éliminer le virus par le nez. Ils ont renvoyé ceux qui avaient infecté le reste des furets et aucun n’a été infecté. Une partie des furets a été traitée avec un placebo et que oui ils ont été infectés au contact du virus. Il y a de nombreuses inconnues qui restent encore dans l’air, ce virus n’est pas comme les autres. La division des opinions sur la manière de la traiter ou les mesures appliquées dans chaque pays donnent des points de vue différents.

Ce qui est pour certains des preuves scientifiques, pour d’autres ce n’est pas prouvé, c’est juste une autre théorie. Il y a quelques mois, les enfants étaient très contagieux, maintenant ils transmettent à peine le virus. Dans quelques mois ou semaines, on découvrira peut-être quelque chose de plus sur le virus, en voyant les progrès dans le monde et les mesures que chaque pays applique aux siens. Il n’y a pas de critère fiable unique, ni de résultat qui invite à l’espoir, la Chine a été le seul pays à avoir stoppé le virus, évitant la deuxième vague qui est présente dans presque le monde entier. La manière dont il a été réalisé peut être efficace, isolant les points positifs et évitant tout contact avec le reste de la population. La transmission communautaire dans le plus grand pays du monde a été rapidement stoppée avec des tests massifs et un contrôle total des frontières. Cette étude avec un médicament qui aide à traiter le virus et à l’empêcher de se propager si rapidement, en coupant efficacement la transmission, peut être une petite porte ouverte à l’espoir.