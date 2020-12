COVID-19 :

La nageuse portugaise Mariana Franklin Ferreira est décédée ce week-end à seulement 14 ans en raison de complications dans son état après avoir été infectée par le coronavirus. Il a été annoncé par la Fédération de votre pays (FAP). Le défunt athlète a été hospitalisé ces derniers jours à l’hôpital régional Presidente Prudente avec des symptômes COVID. Ce même mois, il a participé au Tournoi National d’Intégration à Santos les 9 et 10 avec son équipe. Il l’a fait en 50, 100 et 200 mètres nage libre.

La tante de Mariana a déclaré, dans une déclaration au magazine Forun, que le mois dernier, elle avait commencé à avoir des symptômes bénins tels que des maux de tête et des douleurs corporelles. À l’époque, il a été testé positif pour Covid-19. Elle a terminé toute la période de quarantaine et a été libérée. Le samedi 12, après le retour de la compétition. Mariana a dit qu’elle ne se sentait pas bien et qu’elle avait de la fièvre. Le dimanche matin (13), la mère a emmené sa fille chez le médecin, qui a diagnostiqué un problème de gorge.

Mercredi (16), la mère est retournée avec Mariana à l’hôpital et le diagnostic était qu’elle souffrait d’amygdales (mal de gorge). La jeune femme a commencé à avoir des nausées et le médecin a dit qu’elle devait attendre que le médicament fasse effet. Jeudi en fin d’après-midi, la mère l’a ramenée aux Ressources humaines, le premier hôpital où elle s’était rendue. Mariana est déjà arrivée avec une faible saturation et de l’oxygène a été immédiatement mis sur elle. Ils ont fait des tests, son poumon était déjà assez mauvais, alors ils l’ont emmenée à l’USI (unité de soins intensifs), mais l’état, bien que considéré comme grave, selon le médecin est resté stable. Le jour (18), elle a été intubée et ce week-end, elle a eu deux arrestations cardio-pulmonaires, dont le second n’a pas résisté, tel que recueilli par le média portugais UOL.