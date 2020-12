COVID-19 :

MEXIQUE – Les figurines en céramique de Niño Dios qui remplissent les rues et les rues du centre historique de Mexico chaque mois de décembre attirent l’attention cette année pour la tenue pandémique que certains marchands ont conçue dans le but de sensibiliser le public.

Un masque, un masque et une bouteille de gel hydroalcoolique, tous de la taille correspondant au petit Niño Dios, attirent l’attention dans une rue très peu fréquentée de Talavera, où traditionnellement les foules manifestaient leur ferveur à ces dates.

Le 24 décembre, de nombreuses familles endormissent la figure honorant la naissance de Jésus et chaque année elles l’habillent d’une certaine manière, de sorte que les costumes de San Judas Tadeo, l’enfant d’Atocha ou le Sacré-Cœur, les plus classiques, sont les plus classiques. vendu.

Mais l’ingéniosité des marchands est notée avec des créations qui font référence à des sujets d’actualité de chaque année, comme récemment le migrant Niño Dios ou le huachicolero (des gens qui volent du carburant puis le vendent).

Cette année, l’intérêt n’est pas commercial, mais pour éduquer les acheteurs et les inciter à porter des masques, Niños Uribe, une entreprise avec 45 ans d’histoire et un pionnier dans la rue, maintenant appelée “Calle de los Niños Dios”, a conçu et confectionné les vêtements pour la silhouette idéale pour les périodes de pandémie.

«Il y a toujours eu le médecin Niño Dios et nous pour aider les gens à mettre le masque, le masque, nous avons fait ça. Nous avons fait cette tenue que mon beau-père et ma femme ont créée pour sensibiliser afin que cela ne dure pas plus longtemps de la pandémie », a déclaré Emanuel González, responsable de Niños Uribe.

Les autorités le maintiennent en orange avec une alerte maximale, tandis que les cas augmentent.

Bien que la rue soit plus vide que d’habitude, certains passants curieux s’arrêtent devant l’un des magasins de cette société, où trois Niños Dios sont placés avec leurs tenues respectives et la légende “Niño Dios covid”.

Une femme, qui va chaque année acheter des robes qu’elle vend ensuite en dehors de la ville, n’avait pas remarqué la nouveauté et, bien qu’elle ait d’abord pensé que c’était une stratégie de vente, elle a dit plus tard que cela pourrait fonctionner pour sensibiliser la population.

De plus, le directeur de l’établissement considère que c’est aussi un moyen de démontrer que «la foi déplace les montagnes».

“C’est une très belle tradition parce qu’elle unit la famille et fait bouger la foi, les gens demandent beaucoup à leurs saints. Donc, comme la foi déplace des montagnes, voyons si avec la foi nous créons une prise de conscience chez les gens”, a-t-il dit.

INCERTITUDE ET CHEMINS POSSIBLES

Au cours des prochains jours, cette rue devrait être impraticable par les grandes vagues de personnes qui veulent la meilleure tenue pour leur silhouette, mais il est probable que cela ne se produira pas en raison de la pandémie de coronavirus, en plein rebond dans la capitale.

Certains clients arrivent tôt “à la date et à l’heure” de peur de rencontrer trop de monde, et les établissements regorgent de panneaux qui rappellent qu’ils disposent de toutes les mesures sanitaires nécessaires telles que la mesure de la température à l’entrée, le gel antibactérien et la capacité limitée, entre autres. .

Cependant, González recommande que les achats soient effectués en ligne, car de nombreuses entreprises ont déjà ce service et que le changement par les clients aiderait beaucoup à réduire le flux.

Mais beaucoup préfèrent voir les robes de près, pouvoir les toucher et, après tout, aller chercher les vêtements pour leurs Niño Dios comme chaque année, accompagnés de leur famille et célébrant un moment si important pour beaucoup de Mexicains.

Tout au long de décembre et jusqu’au 2 février – Journée aux chandelles et quand l’Enfant Dieu est amené à être béni – l’évolution du flux d’acheteurs dans le centre historique se verra en fonction des chiffres et de l’évolution du coronavirus.

Le Mexique compte 1 million 250 044 infections et 113 953 décès depuis le début de la pandémie en février dernier, et est le quatrième pays au monde avec le plus de décès, derrière les États-Unis, le Brésil et l’Inde.