COVID-19 :

Le coronavirus a perdu la bataille contre un nouveau-né à Valence, qui après 70 jours en soins intensifs a réussi à mettre fin à la maladie qu’elle avait contractée peu après l’accouchement de sa mère. Il est devenu dans un état critique, dans l’unité de soins intensifs pédiatriques de l’hôpital Vithas 9 de Octubre, mais a finalement obtenu son congé de l’hôpital.

Le mineur est né normalement, en parfait état et sans aucun revers. Cependant, lorsqu’il est rentré à la maison avec sa mère, il a contracté la maladie parce que son frère était infecté de manière asymptomatique. Après neuf jours, il a dû retourner à l’hôpital.

Face à une aggravation progressive, Ses parents, Cristina et José, l’ont emmené aux urgences, d’où il a opté pour un transfert aux soins intensifs. C’est là que les tests ont confirmé qu’il avait bien le coronavirus, quelque chose de rare et presque exceptionnel lorsqu’il s’agit de contracter la maladie, surtout avec seulement quelques jours à vivre.

Complètement rétabli après des moments d’angoisse

Comme indiqué par l’hôpital dans un communiqué, Petru, comme on appelle le bébé, est “complètement guéri” après ces 70 jours qu’il devait être admis, et son départ du centre de santé a été un moment «très émouvant», déjà avec la sortie de l’hôpital.

Cependant, jusqu’à ce que le négatif puisse enfin être confirmé, la situation n’était pas du tout agréable. Petru a été admis avec des problèmes respiratoires et des difficultés à manger, et ses parents ne pouvaient le voir que par appel vidéo. Tout ce qu’il a souffert a causé la récupération et la réhabilitation ont été plus lentes, pour être né quelques jours plus tôt seulement.

Un hôpital qui marche avec style

Bien que le petit n’ait rien découvert, car il a laissé le centre endormi, tout le personnel lui a fait une ovation debout et a dit au revoir à Petru en faisant un couloir et lui offrir un moment d’applaudissements et d’affection.

Sa mère a été très reconnaissante à la sortie avec le traitement reçu, tout en pleurant avec émotion pour tout ce qu’il a vécu. «Nous n’oublierons jamais la solidarité et les expressions d’affection manifestées par tout le centre hospitalier. Je me suis senti très soutenu à tout moment par tout le personnel. Merci de tout mon coeur”, a déclaré.

C’est maintenant au tour de Petru de vivre les premiers moments de sa vie, maintenant avec normalité, également avec son père et ses frères. Sans doute, un cas qui n’est pas passé inaperçu, puisque les principaux infectés sont généralement des patients plus âgés.