COVID-19 :

À quel point les nouvelles variantes du covid-19 sont-elles dangereuses? 2:13

. – Même si vous n’avez pas de coronavirus, des hospitalisations record pour le covid-19 pourraient avoir un impact dévastateur sur vous.

«Si vous êtes dans un accident de voiture, vous voulez que nous vous sauvions la vie», a déclaré le Dr Brad Spellberg, directeur médical du centre médical de la Los Angeles County University of Southern California.

“Si vous avez une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral, vous voulez un lit dans une unité de soins intensifs avec des médecins et des infirmières formés aux soins intensifs qui ne voient pas 20 autres patients en même temps.”

Certains hôpitaux aux États-Unis ont commencé à manquer de personnel de santé il y a des mois. Mais les rassemblements de Noël alimentent de nouvelles vagues de covid-19 ainsi que des hospitalisations.

Augmentation des hospitalisations aux États-Unis en raison du covid-19 3:10

“Nous voyons des gens qui se sont réunis pour Thanksgiving, ou qui se sont réunis pour d’autres raisons (et) n’ont pas vraiment compris, même jusqu’à présent, ce qui était en jeu”, a déclaré Spellberg.

Dans tout le pays, 125379 personnes ont été hospitalisées pour le covid-19 jeudi, plus que tout autre jour de la pandémie, selon le Covid Tracking Project. Le nombre de patients a également dépassé les 125 000 vendredi, mais a légèrement diminué samedi à 123 639. Les États-Unis sont restés au-dessus de 100 000 hospitalisations pendant 32 jours consécutifs.

“Il s’agit d’un effondrement total du système de santé si nous avons un autre pic”, a déclaré Spellberg.

Et nous, à l’hôpital, ne pouvons pas arrêter cela. Nous ne pouvons que réagir. C’est le public qui a le pouvoir d’arrêter la propagation de ce virus en obéissant aux directives de santé publique publiées.

Les bureaux et une salle de repos deviennent des salles pour les patients atteints de covid-19

Les responsables des urgences californiennes ont déclaré que les hôpitaux traitaient un nombre “sans précédent” de patients atteints de COVID-19. «Les systèmes internes d’approvisionnement en oxygène intégrés dans de nombreux hôpitaux plus anciens sont surchargés par le volume de flux d’oxygène nécessaire pour traiter les patients souffrant de problèmes respiratoires dus au COVID-19», ont-ils déclaré.

Des experts en conception et en construction du US Army Corps of Engineers ont été déployés dans la région de Los Angeles pour «évaluer et, si nécessaire, améliorer les systèmes de distribution d’oxygène» dans environ une demi-douzaine d’hôpitaux.

«Les hôpitaux que nous avons visités ont déjà fait un travail incroyable», a déclaré le colonel Julie Balten, commandant du Los Angeles District Corps of Engineers.

Le Dr Stephen Liu, directeur médical des services d’urgence au White Memorial Medical Center, a expliqué que le patient moyen reçoit entre deux et six litres d’oxygène par minute. Mais les patients COVID-19 consomment jusqu’à 40 litres par minute, a déclaré Liu, le décrivant comme “une tonne d’oxygène”, et “l’infrastructure n’est tout simplement pas là pour le supporter”.

L’hôpital a fait tout son possible pour augmenter l’approvisionnement en oxygène, a déclaré Liu. “Mais nous avons définitivement atteint le point où nous avons besoin d’encore plus d’aide.”

Et le volume de patients a été écrasant.

“Nous sommes entrés dans un hôpital (Mission Community Hospital à Panorama City) et ils ont transformé leurs bureaux administratifs en zones de traitement pour les patients COVID-19”, a déclaré Balten.

Sur tout un étage, “ils ont également traité des patients COVID-19 dans une salle de repos rénovée”, a-t-il déclaré.

Un début d’année difficile

Alors que les Américains célèbrent la nouvelle année, plus de 10000 familles ont pleuré la nouvelle perte d’un être cher à cause de Covid-19.

Au cours des trois derniers jours de 2020, au moins 10901 décès dus au covid-19 ont été signalés, selon l’Université Johns Hopkins. Cela représente environ 3 633 morts par jour, plus que le nombre de vies perdues lors des attentats du 11 septembre.

En moins de 11 mois, le COVID-19 a tué plus de 349000 personnes rien qu’aux États-Unis, et 115000 autres Américains pourraient mourir de la maladie au cours du mois prochain, selon les projections de l’Institute for Health Metrics and Evaluation. de l’Université de Washington.

L’Arkansas a signalé plus de 4 300 nouveaux cas vendredi.

«C’est un record de cas récemment signalés. Nous sommes certainement en hausse après les voyages et les rassemblements de Noël », a tweeté la gouverneure de l’Arkansas, Asa Hutchinson. «Alors que nous entrons dans cette nouvelle année, notre première résolution doit être de suivre les directives. Nous devons tous faire notre part.

Les responsables de la santé du Texas ont signalé un record d’hospitalisations au COVID-19 dans tout l’État pour le cinquième jour consécutif, avec plus de 12 400 patients.

Et la Géorgie a annoncé vendredi un nouveau record de 8769 nouveaux cas de COVID-19 dans l’État.

Le gouverneur Brian Kemp a déclaré que le Georgia World Congress Center au centre-ville d’Atlanta était devenu un hôpital à débordement.

New York a ajouté près de 16500 nouveaux cas vendredi, juste un jour après avoir atteint son plus grand nombre de cas en une journée.

“Alors que nous commençons 2021, j’encourage tous les New-Yorkais à se tourner vers leurs meilleurs anges et à poursuivre les pratiques que nous connaissons pour arrêter la propagation de ce virus: lavez-vous les mains, prenez vos distances physiquement et portez un masque”, a déclaré le gouverneur Andrew Cuomo dans une déclaration.

Fauci: les États-Unis continueront d’administrer des doses de vaccin à des semaines d’intervalle

Dans tout le pays, les vaccinations contre le COVID-19 sont administrées à un rythme plus lent que prévu.

Plus de 12,4 millions de doses de vaccins ont été distribuées dans tout le pays et plus de 2,7 millions de doses ont été administrées, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis. )

Jusqu’à présent, les vaccins approuvés aux États-Unis nécessitent deux doses à quelques semaines d’intervalle. Et les États-Unis continueront de le faire de cette manière, plutôt que de suivre la décision du Royaume-Uni de retarder potentiellement les secondes doses, a déclaré Fauci à CNN vendredi.

“Je ne serais pas en faveur de cela”, a déclaré Fauci, interrogé sur le nouveau schéma posologique britannique. “Nous allons continuer à faire ce que nous faisons.”

Plus tôt cette semaine, les responsables britanniques ont déclaré que “le Royaume-Uni accordera la priorité à l’administration de la première dose du vaccin à ceux du groupe à risque le plus élevé” et autorisera l’administration de la deuxième dose jusqu’à 12 semaines plus tard.

Le Royaume-Uni a adopté cette stratégie pour administrer la première dose à autant de personnes que possible le plus rapidement possible, et a déclaré qu’elle fournissait une certaine protection.

“Le fait est que nous voulons nous en tenir à ce que la science nous dit et aux données dont nous disposons pour les deux [vacunas] indiquez que vous donnez une première dose, suivie d’un rappel en 21 jours avec Pfizer et 28 jours avec Moderna. Et bien sûr maintenant, c’est la façon dont nous allons avec cela, et c’est la décision qui est prise », a déclaré Fauci.

«Nous prenons des décisions basées sur des données. Nous n’avons aucune donnée pour administrer une dose unique et attendre plus longtemps que la normale »pour administrer la deuxième dose, a-t-il ajouté.

– Elizabeth Cohen, Andrea Diaz, Chuck Johnston, Alexandra Meeks, Cheri Mossburg, Raja Razek, Rebekah Riess et Naomi Thomas de CNN ont contribué à ce rapport.