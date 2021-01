COVID-19 :

Le porte-parole du quatrième groupe de l’opposition à l’Assemblée de Ceuta, Mohamed Ali (Caballas), a demandé ce mercredi en fin d’après-midi de ce mercredi au gouvernement autonome présidé par Juan Vivas (PP) de donner des “explications convaincantes” pour la vaccination contre Covid-19 par le ministre de la Santé, Javier Guerrero, parmi d’autres hauts fonctionnaires et techniciens de son département.

«Des sources de l’exécutif local lui-même ont confirmé que Guerrero et le directeur général de la santé et de la consommation, Rebecca Benarroch, et au moins deux autres responsables techniques de son ministère ont déjà reçu la première dose de vaccination contre le covid-19 », a assuré le député régional dans des déclarations à Europa Press.

“La polémique déclenchée au niveau national par la vaccination d’hommes politiques tels que l’ancien conseiller de Murcie, qui a déjà démissionné, et d’autres politiciens de différents partis exige”, de l’avis d’Ali, “que le gouvernement de Ceuta précise les critères suivies et si à tout moment les directives établies dans la stratégie nationale ont été violées.

Ce document établit que dans la «première étape» de la vaccination, lorsqu’un nombre «très limité» de doses est disponible, les groupes qui doivent les recevoir sont quatre: les résidents et le personnel sanitaire et social des résidences pour personnes âgées et handicapées; personnel de santé de première ligne; autres personnels de santé et de santé sociale; et les personnes handicapées qui ont besoin de mesures de soutien intensives pour développer leur vie (grandes personnes à charge non institutionnalisées).

Parmi les personnels de santé de première ligne figurent «les personnels de santé publique qui travaillent à la gestion directe de la pandémie», toujours «en fonction de leur risque d’exposition».

Le gouvernement de Ceuta se tait

L’exécutif de Ceutí ne s’est pas prononcé sur la demande du dirigeant de Caballas et a convoqué une comparution devant les médias du ministre de la Santé pour ce jeudi à 11h30 après la suspension de celle qu’il envisageait d’offrir ce mercredi après-midi. .

La ville autonome a été l’une des premières régions à utiliser le premier lot qu’elle a reçu du vaccin Pfizer (1 005 doses) et la semaine dernière, elle a reçu 200 de Moderna. Lundi, il a pris en charge 975 autres des premiers pour «conclure le processus de vaccination des personnes vaccinées dans la phase initiale de la stratégie nationale de vaccination».

