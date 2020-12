COVID-19 :

Un patient admis pour COVID-19 à l’hôpital Antelope Valley de Lancaster, dans le sud de la Californie, a été arrêté et accusé du meurtre de son colocataire. Prétendument, Jesse Martinez, 37 ans, a utilisé un ballon d’oxygène s’en tenir à la victime, autre Homme de 82 ans qui recevait également un traitement contre le coronavirus. L’identité de la victime n’a pas été révélée, il est seulement apparu que sa nationalité était hispanique.

Le département de police de Los Angeles a publié une déclaration expliquant que “Le suspect était bouleversé lorsque la victime a commencé à prier”. Plus tard, il a pris le réservoir d’oxygène pour le battre, lui causant de graves blessures qui ont mis fin à sa vie le lendemain, le 18 décembre. “Le suspect, Jesse Martinez, 37 ans, a été arrêté et accusé de meurtre, une augmentation des crimes de haine et des mauvais traitements envers les aînés”, ajoute la note. Sa caution est fixée à 1000000 $ et il devrait comparaître devant le tribunal d’Antelope Valley le lundi 28 décembre prochain.

L’enquête est toujours en cours et la police a demandé la collaboration des citoyens: «Il est recommandé à toute personne ayant des informations sur cet incident de contacter le Bureau des homicides du département du shérif du comté de Los Angeles au (323) 890-5500. Si vous préférez fournir des informations sur forme anonyme, vous pouvez appeler «Crime Stoppers» en composant (800) 222-CONSEILS (8477). Des informations peuvent également être fournies via l’application mobile “P3 Tips” sur Google Play ou Apple App Store, ainsi qu’en accédant au site Web http://lacrimestoppers.org “.

La Californie vit une situation extrême

Ce mercredi, l’État de Californie a notifié 39069 nouveaux cas de coronavirus au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total à 1 964 076 infections depuis mars dernier, ce qui place la Californie épicentre du virus aux États-Unis. De leur côté, ils se sont inscrits 361 morts entre mardi et mercredi, avec laquelle 23 284 personnes au total sont mortes depuis le début de la pandémie.

Compte tenu de cette augmentation des cas, Les hôpitaux californiens sont à court de lits dans l’unité de soins intensifs (UCI) et certaines régions sont déjà à pleine capacité. Lundi, le secrétaire à la Santé Mark Ghaly a averti que des zones entières pourraient manquer d’espace même dans leur centres de traitement supplémentaires de fortune “Pour la fin du mois et le début de janvier.” Pendant ce temps, le gouverneur de l’État, Gavin Newsom, a publié un ordre de rester à la maison et de nombreuses entreprises non essentielles restent fermées afin de contrôler la pandémie.