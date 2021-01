COVID-19 :

L’utilisateur Twitter @ donni_69 est un pneumologue qui travaille dans un hôpital situé au sud de Madrid. En mars 2020, il a mis en garde contre les effets du Covid-19 et a avoué être “extrêmement préoccupé”. Quelques jours avant que l’état d’alerte ne soit décrété, il a indiqué quelles mesures devraient être prises pour arrêter la propagation du coronavirus, notamment celles pour “limiter les mouvements de population dans les zones les plus touchées, interdire toutes les activités non essentielles et imposer une quarantaine obligatoire à domicile”. . Cette semaine-là, le pneumologue a publié un autre tweet dans lequel il lance ses prédictions sur ce que seront les prochains jours. Et ils sont très pessimistes.

“Effondrement de l’hôpital, souffrance et décès”

À l’heure actuelle, l’Espagne enregistre en moyenne 40 000 cas de Covid-19. Vendredi, 42885 cas ont été signalés, selon les données fournies par le ministère de la Santé. Ce qui est le plus inquiétant, c’est que l’incidence accumulée continue de croître et dépasse déjà 800 cas pour 100 000 habitants.

De plus, la pression hospitalière augmente progressivement et au cours de la dernière semaine, 7174 personnes ont dû être admises pour un coronavirus. Le taux d’occupation des lits en salle est de 21,63% et des lits en USI de 37,61%. Selon le pneumologue, l’augmentation des cas aura des conséquences fatales: «effondrement de l’hôpital, souffrance et décès».

Les cas continuent de grimper

Malheureusement, nous savons déjà comment cela fonctionne

Cette augmentation du nombre de cas se traduira par 10 jours d’effondrement, de souffrance et de décès dans les hôpitaux.shttps: //t.co/zvMkh3Fzn9 – Donni (@ donni__69) 22 janvier 2021

Il y a actuellement 27462 patients admis pour coronavirus en Espagne, ce qui représente une augmentation de 84% par rapport à il y a deux semaines. Au cours de la dernière semaine, ils ont été comptés 193.139 cas de Covid-19 dans notre paysLes communautés qui ont enregistré le plus de cas sont l’Andalousie (34 163), Madrid (33 030), la Communauté valencienne (26 491) et la Catalogne (22 041).

Cette semaine, le ministère de la Santé a enregistré un total de 2279 nouvelles foyers de Covid-19, qui ont donné 16 352 positifs. 44% ont eu lieu lors de réunions de famille et d’amis à domicile, ainsi que dans la sphère sociale.

Variété britannique en Espagne

Il directeur du Centre de coordination des alertes et urgences sanitaires, Fernando Simón, a souligné cette semaine lors d’une conférence de presse que, si la souche britannique continue en Espagne la même évolution qu’elle a connue au Royaume-Uni, à la mi-mars, elle sera dominante dans notre pays dans jusqu’à 50% des cas.

Sur les mesures nécessaires pour contrôler la propagation par la nouvelle variante, Fernando Simón a expliqué qu’une série de restrictions ont été établies sur les vols avec le Royaume-Uni.