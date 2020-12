COVID-19 :

Le vrai Murcie Il est retourné à l’entraînement ce lundi et il l’a fait avec un positif pour Covid-19 dans les membres de l’établissement dirigé par Adrián Hernández. Avant de commencer le travail, les joueurs et les entraîneurs ont été testés pour le virus et l’un d’eux a été testé positif, alors il est allé à maison. Selon l’entité, “lors de la réalisation de ces tests individuellement et en arrivant d’une période d’inactivité due aux vacances, le premier membre du personnel travaillera normalement à partir de ce matin”.

Lors de la première séance Adrián Melgar et Álvaro Moreno n’étaient pas là. Ni Carlos Palazón, déposé et puni pour sa présence à une fête illégale la veille de Noël dernière. L’équipe de jeunes, dans laquelle le club avait placé de grands espoirs pour cette saison, est en train d’être protagoniste pour son manque de professionnalisme. Quelques jours avant sa participation à ladite soirée, il a téléchargé une publication sur ses réseaux sociaux dans laquelle il a clairement indiqué qu’il avait a ignoré les restrictions du gouvernement régional lors de la visite d’une ville de la province d’Alicante.

D’un autre côté, Álex Melgar a terminé sa mission à Algeciras CF, leader du sous-groupe A du GIV, et jouera le reste du cours dans le Sports Lorca. L’attaquant n’avait pas le rôle souhaité dans l’équipe de Cadix et le Real Murcia veut qu’il prenne des minutes dans l’équipe Artés Carrasco.