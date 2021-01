COVID-19 :

Le policier Antonio Jesus Martin Il est décédé ce lundi à Malaga des suites des complications liées à l’infection par Covid-19.

Le décès de cet agent peut ne pas être dû à un décès au moment de l’infection, mais à la preuve que le système de détection d’infection approuvé par le ministre de l’Intérieur pour le corps de police nationale, il peut est inadéquat, insuffisant et peu fiable. Et nous nous référons aux faits, puisque OKDIARIO a eu accès à toutes les données de la dernière mission d’Antonio et de ses collègues en tant que membres de l’Unité d’Intervention de la Police de la Police Nationale de Malaga.

Votre unité, l’indicatif Daim-30, a été envoyée aux îles Canaries il y a quelques jours pour renforcer la surveillance policière à l’occasion de la arrivée massive de bateaux et de cayucos avec des immigrants clandestins aux îles. Curieusement, la semaine dernière a été l’une de celles avec la plus forte incidence en termes de sauvetage de bateaux avec des immigrants irréguliers dans les îles, environ 1400 personnes d’autres sont arrivés au cours de ces sept jours. Et Antonio et son équipe étaient là avec eux.

Les 45 agents de l’appareil avec lesquels Antonio voyageait étaient occupés pendant 15 jours de garder les immigrants clandestins nouvellement arrivés Ravin sec, le camp de fortune pour loger les irréguliers, et le Jetée d’Arguineguín, d’où ils ont été transférés par bus. Les agents avaient des masques de protection et au sein du groupe les mesures appropriées ont été prises pour maintenir la bulle sanitaire: six agents effectuaient des services dans chaque fourgon et ces mêmes six dormaient chaque nuit dans trois chambres doubles. Le système semblait fonctionner car personne ne présentait de symptômes compatibles avec Covid avant les derniers jours de service.

«Nous devions être aux îles Canaries du 16 au 30 et il semblait que tout allait bien, mais peu de temps avant le retour d’Antonio eu une petite toux. Comme il était asthmatique, il est allé acheter son médicament habituel et il est parti, donc nous ne lui avons pas accordé plus d’importance ». OKDIARIO s’est entretenu avec les compagnons de l’agent décédé et ce sont eux qui découvrent le pannes du système de détection conçu par Interior pour les agents qui reviennent d’endroits à risque pour rejoindre leurs destinations habituelles.

Faux négatifs dans Covid

Lorsque tous les agents Gamo-30 sont retournés à leur base de Malaga, le protocole les a exhortés à rendre visite aux professionnels des services médicaux au poste de police provincial de Malaga. Là, tous ont été soumis à un test de antigènes et il leur était interdit de quitter les installations jusqu’à ce qu’ils aient eu les résultats.

«Nous avons tous été testés négatifs pour Covid, alors ils nous ont renvoyés chez nous avec nos familles en congé de Noël. Nous n’avions aucune restriction et nous pouvions être avec qui nous voulions jusqu’au 7 janvier. En fait, certains collègues sont allés dans d’autres provinces parce qu’ils ne sont pas d’Andalousie ».

Le 1er janvier, Antonio a commencé à se sentir vraiment mal. L’agent, marié et père de deux enfants, s’est retrouvé à l’hôpital où, avant les précédents qu’il expliquait sur l’endroit où il avait été et les symptômes qu’il présentait, il a été soumis à un test. PCR. ET Antonio testé positif pour Covid. Son aggravation était spectaculaire et en seulement 72 heures, l’homme s’est retrouvé aux soins intensifs, dans un coma provoqué, jusqu’à ce qu’il soit décédé.

Antonio et son groupe ont également été affectés cet été à Carthagène en raison de la crise migratoire.

Au moment où Antonio a été testé positif, les policiers de Malaga ont alerté tous ses collègues.

Un de leurs compagnons, qui a servi en contact étroit avec lui, était déjà loin de l’Andalousie lorsqu’il a appris la nouvelle et le même jour, le 2 janvier, il a subi une PCR. Deux jours après avoir donné un résultat négatif au test prévu par l’Intérieur pour ces cas, l’agent en question a été testé positif pour Covid. Lui et sa famille sont actuellement en quarantaine.

Les controverses de l’Intérieur avec les tests à la police sont constantes depuis le début de la pandémie.

Bien qu’il n’y ait pas de statistiques claires sur le nombre de membres des forces et organes de sécurité de l’État qui ont été infectés par Covid-19, au moins au sein de la police nationale, les cas se comptent par centaines.

Les agents acquièrent des tests privés depuis des mois puisque, selon la région dans laquelle ils sont implantés, les mutuelles médicales couvrent ou non les tests PCR au groupement Police. Comme OKDIARIO l’a récemment publié, le ministère de l’Intérieur a payé un laboratoire 600.000 euros pour 8.000 tests. Une initiative qui couvre moins de 12% de l’ensemble de la police du pays.