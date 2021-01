COVID-19 :

Zelene Blancas était une enseignante de première année à l’école primaire Dr. Sue A. Shook à El Paso, au Texas.

. – Son sourire et son attitude positive sont ce dont sa famille et la communauté scolaire se souviennent alors qu’ils pleurent la perte d’un enseignant bien-aimé.

Zelene Blancas, une enseignante de première année à l’école primaire Dr Sue A. Shook à El Paso, au Texas, est décédée lundi, a déclaré sa famille à CNN. Elle avait 10 ans dans sa carrière d’enseignante.

Blancas a été testée positive pour le coronavirus le 20 octobre et quelques jours plus tard, elle a été hospitalisée, a déclaré son frère, Mario Blancas, à CNN. Après des semaines à montrer des signes de guérison et à agir seule, son taux d’oxygène a chuté et elle a été intubée le 22 novembre.

La femme de 35 ans, par ailleurs en bonne santé, n’a jamais quitté le respirateur, a déclaré son frère. Il a passé deux mois à l’hôpital avant de mourir des complications de Covid-19, a déclaré sa famille.

“Elle était comme ma Wonder Woman”, a déclaré Mario Blancas. “Elle était ma colonne vertébrale, et elle était comme ma deuxième mère même si nous ne sommes séparés que de quatre ans.”

La façon dont elle a vécu sa vie et comment elle a transmis un message de gentillesse à ses élèves et à tout le monde autour d’elle est la façon dont sa famille veut se souvenir de Zelene, a-t-elle déclaré.

“Bien que parfois être enseignante soit un peu difficile … elle a toujours considéré (la vie) d’une manière positive”, a déclaré Blancas. Je ne le savais pas jusqu’à présent, mais c’était un ange ambulant.

Zelene Blancas laisse derrière elle ses parents, Gloria Luna et Víctor Blancas, son frère et sa nièce, Natalia. Ses bébés étaient ses deux chiens, Rocky et Chico.

La famille a organisé une campagne GoFundMe pour collecter des fonds pour leurs dépenses médicales pendant leur séjour prolongé à l’hôpital. La famille prévoit d’organiser des funérailles pour Zelene le 8 janvier, a déclaré son frère.

Elle a appris à ses élèves à être gentils

L’enseignante bilingue a attiré l’attention nationale il y a deux ans lorsque sa vidéo d’élèves se disant au revoir a recueilli plus de 22 millions de vues. Elle a appris à ses élèves à être gentils, a déclaré la directrice de l’école, Cristina Sánchez-Chavira, à CNN.

Quelle belle façon de terminer notre semaine !! ❤️😊 #TeamSISD #ShookTranscends @DSShook_ES @SocorroISD pic.twitter.com/i4I762ELr2 – Mme Blancas (@blancas_DSSE) 30 novembre 2018

Chavira a déclaré qu’il se souvenait du moment où Blancas avait tourné la vidéo juste avant la pause de novembre 2018. La vidéo montrait une file d’étudiants disant au revoir à un camarade de classe, après avoir choisi les icônes d’un câlin, d’une poignée de main, d’un high-five ou cognez votre poing.

C’était sa classe tous les jours. Ce n’était rien de spécial ou quelque chose de nouveau », a déclaré Chavira. «La culture de sa classe était très aimante, très aimante. Elle a appris à ses enfants à être gentils les uns envers les autres et à se considérer vraiment comme une famille.

La vidéo était un aperçu du type d’environnement de classe que Blancas encourageait, et elle montre le genre d’enseignante qu’elle était.

“C’était elle-même”, a déclaré Chavira. “Cela en soi vous indique la culture qu’il a créée dans sa classe.”

Blancas était une enseignante bilingue et la plupart de ses élèves apprenaient l’anglais, a déclaré Chavira. Certains de ses étudiants étaient nouveaux dans le pays et certains étaient nouveaux dans la région. C’était à Blancas de mettre les parents et les élèves à l’aise.

«Les enseignants font plus qu’enseigner», dit-il. «Le succès qu’il a eu dans sa classe, avec ses élèves, avec leurs familles, était parce qu’il avait cette passion de faire une différence et de l’emmener au-delà des universitaires pour les étudiants.

Blancas a été le premier à aider de nouveaux collègues et le premier à aider toute personne dans le besoin, a déclaré Chavira.

“Nous souffrons tous parce que nous connaissons le grand avenir qui nous attend”, a déclaré Chavira. C’était une étoile brillante. Notre communauté, nos étudiants, sa famille, ce sourire, cet amour, cette chaleur qu’elle a apportée sont courts.

Chavira a dit que vous pouviez voir la passion de Blancas “au moment où vous l’avez connue”.

Elle répandit l’amour et la gentillesse avec des chaussettes roses

Cette passion s’est répandue dans le monde entier dans les nombreux tweets de Blancas sur ses élèves, sa classe et son travail avec une organisation à but non lucratif visant à répandre la gentillesse.

Nick Adkins a rencontré Blancas sur Twitter en 2018 lorsqu’il a vu sa vidéo de ses élèves se serrant dans ses bras et quittant la salle de classe.

Adkins a donné des chaussettes roses à l’enseignante pour les 32 élèves de sa classe, a-t-elle déclaré dans un article de blog. Il est le co-fondateur de Pinksocks Life, une organisation à but non lucratif qui promeut la connexion humaine et la gentillesse, selon son site Web.

L’idée est que quiconque reçoit les chaussettes roses fait partie de la mission de répandre l’amour et l’empathie, et Blancas “a vécu l’esprit d’abandon chaque jour”, at-il dit.

“Zelene Blancas était la meilleure de l’humanité”, a écrit Adkins. “L’effet d’entraînement de l’amour et de la gentillesse qu’il a mis dans l’univers en enseignant à ses enfants au fil des ans est incommensurable.”

Blancas a vécu la mission et son héritage est la mission, a écrit Adkins à CNN.

«Mme Blancas, tout le personnel et les étudiants de Shook sont ce pour quoi nous devons tous lutter chaque jour, à chaque instant. Elle vit dans l’amour qu’elle a enseigné et répandu », a-t-il écrit.

Blancas a également aidé son école à progresser vers la guérison après la fusillade de masse dans un Walmart d’El Paso en août 2019. Elle a organisé un grand événement à l’école pour obtenir des chaussettes roses pour chaque élève et membre du personnel, a déclaré son frère.

Pinksocks Life a collecté de l’argent et a fait don de 1 337 chaussettes roses à l’école, a écrit Adkins dans un article de blog.

«Son idée était essentiellement de promouvoir la gentillesse parce qu’il y a eu beaucoup d’intimidation ces derniers temps, alors il voulait changer cela et faire changer ces étudiants et croire en la gentillesse», a déclaré son frère.

Mario Blancas a déclaré que sa sœur travaillait sur son propre projet passionnant, un projet qu’il espère mettre en lumière. Elle écrivait un livre pour enfants et avait déjà dessiné les illustrations, dit-elle.

C’est sa sœur qui a également inspiré Mario Blancas à devenir l’assistant d’un enseignant et à suivre ses traces, a-t-il déclaré.

«Elle a été un mentor pour moi de manière personnelle et professionnelle», a déclaré Mario Blancas. “Grâce à elle, je vais continuer son héritage et devenir enseignante.”