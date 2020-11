COVID-19 :

Un rapport du Gouvernement lui-même, en l’occurrence, du Conseil Supérieur de la Recherche Scientifique (CSIC), rattaché au Ministère de la Science et de l’Innovation, interroge la performance de l’Exécutif de Pedro Sanchez contre le coronavirus, en particulier le “Fermeture tardive” des frontières lorsque la maladie s’est propagée à travers l’Italie au cours des premiers mois de l’année.

Cette étude portant le sceau CSIC est intitulée “ Une perspective génomique de la pandémie: leçons de santé publique ” et a été rendue possible grâce aux travaux de chercheurs du consortium SeqCovid, dirigé par Iñaki Comas, de l’Institut de biomédecine de Valence (IBV-CSIC), et le virologue Mireia Coscolla, de l’Institut de Biologie Intégrative des Systèmes (I2SysBio) du CSIC et de l’Université de Valence.

Il a également fait partie du projet Fernando Gonzalez Candelas, Chef de l’unité mixte de recherche sur les infections et la santé publique de la Fondation pour la promotion de la santé et de la recherche biomédicale (Fisabio) de la Generalitat Valenciana. Le consortium SeqCovid-Espagne s’associe aux efforts de plus de trente hôpitaux dans toute l’Espagne et est financé par le CSIC Global Health PTI et le Carlos III Health Institute, en tant que principal contributeur.

Le rapport montre la carte de la diversité génomique du SRAS-CoV-2, la cause du Covid-19, au cours des trois premiers mois de l’épidémie (de février à avril), c’est-à-dire la période connue sous le nom de première vague, et indique qu’il était dominé par jusqu’à neuf génotypes réussis. Plus précisément, les chercheurs identifient un génotype (le SEC8) qui représentait en moyenne 30% des séquences et en est venu à représenter 60% des infections dans les premières semaines de mars.

Dans cette étude et dans la section des conclusions, les chercheurs soulignent que Un contrôle aux frontières plus strict ainsi que des fermetures de mobilité précoces et locales auraient probablement limité l’expansion du SEC8 et, par conséquent, de l’épidémie en Espagne ».

«La fermeture des frontières aux pays à forte incidence est pertinente pour éviter l’importation simultanée et multiple du virus. Les SEC les plus réussies sont celles qui sont arrivées tôt et de multiples manières. La fermeture tardive n’a pas empêché l’expansion interne de ces lignées », soulignent les experts en gestion de Pedro Sánchez.

«SEC8 est un bon exemple de la raison pour laquelle l’épidémie s’enracine plus fortement dans certains endroits que dans d’autres. Dans ce cas, en Espagne entrés simultanément depuis l’Italie par différents itinéraires, probablement pas tous documentés par nous. Certaines de ces entrées sont mortes, mais d’autres ont réussi à s’établir et à s’étendre d’abord à partir d’événements de superdispersion locaux (similaire à celle décrite aux États-Unis) puis par la mobilité à travers le pays. En conséquence, début mars 2020, la SEC8 a dominé l’épidémie en Espagne et était plus ou moins présente sur tout le territoire national », poursuit le rapport CSIC.

Il faut rappeler que Pedro Sánchez n’a suspendu les vols avec l’Italie que le 10 mars et qu’il n’a déclaré l’état d’alerte que la mobilité réduite que quatre jours plus tard. Cependant, le 27 février et au parlement, le porte-parole de la Santé au Congrès des députés, l’hématologue Juan Luis Steegmann, a demandé au ministre Salvador Illa que le gouvernement prenne d’urgence “des mesures de restriction sur les vols pour empêcher l’entrée de passagers en provenance de Chine ou d’Italie, ainsi que des mesures de confinement”. Pour sa part, Illa a répondu que le coronavirus était un problème mondial et “Il ne suffit pas de fermer les frontières”. En outre, le gouvernement de Pedro Sánchez a autorisé la tenue de 480 manifestations féministes sur 8 mars, y compris l’infectodrome appelé dans le centre de Madrid et en présence de plusieurs ministres exécutifs.

Seconde quinzaine de février

L’étude a observé que la diversité génomique du coronavirus en Espagne est unique en Europe, et plus proche des génotypes du virus circulant en Asie entre fin 2019 et début 2020. Ce fait est cohérent avec «le introduction précoce du virus dans le pays, notamment à partir de la seconde quinzaine de février 2020, et avec une extension très rapide à l’ensemble du territoire national d’ici fin février ».

Les analyses scientifiques identifient un minimum de 519 entrées dans le pays dans les 2 170 séquences depuis le début de l’épidémie analysée. «Toutes ces entrées n’ont pas été un succès épidémiologique; seuls quelques-uns ont réussi à générer un nombre substantiel de cas. Cependant, les rares qui se sont réunis ont eu un poids important dans l’épidémie », indique le document.

“ Une reconstruction détaillée de ce génotype montre qu’il a été introduit plusieurs fois et simultanément d’Italie, au moins à Madrid et Valence, avant que le pays transalpin ne tire la sonnette d’alarme », déclare Iñaki Comas.

«Les événements de superdispersion, comme des funérailles à Vitoria, ont contribué au succès de ces introductions, qui ont aidé ce génotype spécifique à se maintenir et à se développer rapidement», explique le chercheur. «La forte mobilité entre les provinces espagnoles a fait le reste pour que le génotype devienne le plus réussi de la première vague en Espagne», explique-t-il.

Même schéma dans la deuxième vague

Selon ce rapport, les analyses effectuées démontrent également la grande efficacité du confinement pendant les mois de mars et avril, qui a pratiquement éliminé ces génotypes réussis, puisqu’ils n’ont pas été détectés à nouveau dans la deuxième vague. En fait, “les nouvelles SEC ont remplacé celles de la première vague, mais suivant le même schéma”, affirment les chercheurs.

«L’un des messages les plus importants du rapport est la nécessité de prendre des mesures de contention à temps pour contenir ces génotypes avant qu’ils ne se propagent et aient un poids si important dans l’épidémie. Comme c’est le cas dans d’autres régions du monde, le succès de ces génotypes est contribué par une combinaison d’introductions multiples associées à des événements de superdispersion et à une mobilité élevée », explique Comas.

En outre, l’étude suggère la nécessité de mettre en place des systèmes de surveillance précoce qui identifient la propagation de certains génotypes au niveau local et entre les provinces, afin que des décisions éclairées puissent être prises sur les mesures à prendre pour les contenir.