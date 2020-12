COVID-19 :

Le 10 juin, au Congrès des députés, Pedro Sanchez il proclama, ravi: “Nous avons vaincu le virus”. Le président socialiste a souligné sa gestion et la mesure exceptionnelle de l’état d’alarme. «Je ne le dis pas, des études scientifiques indépendantes le disent: à la suite de cet enfermement, 450 000 vies ont été sauvées. Nous avons perdu la vie de plus de 27 000 compatriotes, mais nous avons sauvé la vie de 450 000 personnes », a déclaré Sánchez. Un rapport du gouvernement daté de deux jours plus tôt a toutefois averti que la menace virale était toujours claire et averti: “Nous ne devons pas baisser la garde”.

Le «Rapport du Groupe de travail multidisciplinaire sur l’atmosphère» et Covid-19 ′ reflétait spécifiquement la saisonnalité du virus SRAS-Cov-2 et «l’impact sur le climat et la qualité de l’air».

Ce groupe, rattaché au ministère des Sciences, a réfuté dans le document l’une des thèses soulevées par le gouvernement lui-même, selon laquelle le virus pourrait disparaître avec la hausse des températures. Et il a averti, dans le même temps: «Bien que les températures élevées et les changements de comportement social réduisent l’infectivité, il n’est pas garanti que l’épidémie disparaîtra en été, il est fort probable qu’elle se poursuivra à un rythme plus modéré et que l’activité augmentera à l’automne». .

«Avec toutes ces incertitudes, il ne faut pas baisser la garde pendant les saisons chaudes, puisque le virus SARS-CoV-2 peut continuer à circuler de manière significative il y a beaucoup de personnes sensibles », prévient le rapport.

Ensuite, il a été averti que «en automne et en hiver, les conditions climatiques et les activités sociales (de préférence à l’intérieur) seront propices à la stabilité et à la circulation du virus, ce qui pourrait se traduire par une augmentation des infections et des maladies si les mesures de confinement et la distance physique ne sont pas respectées ou sont excessivement assouplies ».

La réalité a confirmé que, si Sánchez niait la gravité de la crise, le virus était toujours actif. L’explosion de la pandémie a eu lieu principalement au retour de l’été, après plusieurs semaines d’épidémies incontrôlées. À ce moment-là, et malgré les plaintes des communautés autonomes, le gouvernement a rejeté le risque et a agi en conséquence. “S’il s’agit d’une deuxième vague, cela ne semble certainement pas être le cas”, a déclaré Fernando Simón, directeur du Center for Health Alerts and Emergencies.

Saisonnalité du virus

L’hypothèse selon laquelle le virus se comporte moins férocement en été a été définitivement écartée. Si quelque chose influence les infections inférieures, c’est la distance sociale ou la vie à l’extérieur. Le rapport du ministère de la Science prévoyait déjà, parmi toutes les incertitudes, que même si l’on pouvait affirmer que le virus se transmet moins efficacement avec des températures élevées, dans le cas de Covid il y a une autre particularité en ce qui concerne les virus comme celui du grippe: «Que la majorité de la population – à l’exception de ceux qui ont déjà eu la maladie – est susceptible d’être infectée. Le virus pourrait alors compenser la moindre transmissibilité pendant les saisons plus chaudes avec le nombre élevé de personnes capables de s’infecter et de transmettre la maladie.

La saisonnalité supposée du virus a provoqué des versions trouvées dans le gouvernement lui-même. Dans l’un de ses rapports sur la pandémie, le ministère de la Santé a prédit que la transmission aurait “moins d’intensité” pendant les mois chauds.

Plus précisément, le dossier d’information scientifique et technique sur la maladie à coronavirus comprenait une section spécifique en juillet pour évaluer la «saisonnalité» du virus. Health, après avoir déclaré qu ‘”on ne sait pas si le SRAS-CoV-2 aura un profil saisonnier comme c’est le cas avec d’autres virus respiratoires”, comme la grippe, a conclu qu’ “il est probable qu’il continuera à se transmettre en été, bien qu’avec moins d’intensité ».

Ceci, malgré le fait que Organisation mondiale de la santé (OMS) Il avait déjà prévenu que “la station n’affecte pas la transmission de ce virus”.

Maintenant, ce rapport a été modifié. La dernière mise à jour, correspondant au 12 novembre, indique qu ‘«au début de l’épidémie, il était théorisé si le SRAS-CoV-2 aurait un profil saisonnier, comme cela se produit avec d’autres virus respiratoires tels que la grippe ou les coronavirus responsables. des rhumes ».

Cependant, il conclut que «le reste des facteurs qui influencent la transmission au cours de cette épidémie doivent être pris en compte, tels que la forte susceptibilité à l’infection de la population dans son ensemble et l’assouplissement des mesures de distanciation sociale avec l’arrivée de l’été ».

«De même, pendant les mois froids, la température n’est pas le seul facteur influençant l’augmentation de la transmission, mais aussi les activités dans des espaces clos avec une mauvaise ventilation et une surpopulation. Au cours de ces mois, les maladies respiratoires sont généralement amplifiées par la transmission sur les lieux de travail, les écoles, les célébrations et les réunions à domicile.