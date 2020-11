COVID-19 :

Les formes de transmission du coronavirus ont été au centre du débat au début de la pandémie. Ces derniers jours, un groupe de scientifiques s’est réuni pour demander le Organisation mondiale de la SANTE qui reconnaît la propagation du virus par aérosols à “Plusieurs preuves scientifiques que le SRAS-CoV-2” se propage comme ça.

Aujourd’hui, un rapport de scientifiques espagnols renforce cette position, après avoir conclu que il y a des “preuves significatives” que le coronavirus est transmis par voie aérienne à travers les aérosols en parlant, en toussant, en chantant ou en criant.

Le rapport, commandé par le Ministère des sciences et de l’innovation, confirme en outre que cette voie de transmission est le “dominant et le plus courant” dans les événements super spread de la maladie. Les chercheurs qui ont réalisé l’étude sont Antonio Alcamí, Margarita del Val, Miguel Hernán, Pello Latassa, José Luis Jiménez, Xavier Querol, Ana Robustillo, Gloria Sánchez et Alfonso Valencia.

Après avoir conclu l’étude, les chercheurs proposent le organiser, dans la mesure du possible, des événements extérieurs. En cas d’impossibilité, ventiler ou filtrer l’air à l’intérieur pour réduire la transmission par aérosols. De plus, ils espèrent continuer avec des mesures déjà adaptées comme l’utilisation d’un masque, la distanciation sociale, le télétravail, maximisez l’hygiène et évitez les événements avec des foules de gens.

Transmission de virus aéroportés

Le rapport analyse à la fois la position de l’OMS et celle de diverses études sur les voies de transmission, et conclut qu’il existe un un fort soutien de la communauté scientifique à la possibilité que ce soit “le mode de transmission dominant”.

Le groupe d’experts considère comme essentiel expliquer à la population le rôle que joue la transmission aérienne dans la pandémie, à travers les aérosols expulsés par les personnes infectées par le virus. Ainsi, ils détaillent les différentes particules qui sont émises lorsque parler, tousser, respirer, crier ou éternuer.

Gouttelettes et aérosols: les différences

Dans le cas des gouttelettes, elles infectent par le impact sur les yeux, les narines ou la bouche. Ils tombent au sol à moins d’un mètre ou deux de la personne qui les émet. Pour sa part, les aérosols peuvent infecter par inhalation, et parcourez plus d’un mètre ou deux avant de toucher le sol.

Ministère de la science et de l’innovation

Les aérosols ont également un une plus grande capacité d’infection en raison de leur plus petite taille: ils peuvent pénétrer plus profondément dans les poumons et provoquer une image plus sérieuse du COVID-19. Selon les experts, cette infection anisotrope on le voit aussi dans la grippe, dont la dose infectieuse avec des symptômes similaires est 100 000 plus élevée pour les dépôts dans le nez que dans les poumons.

Autres formes d’infection

Au-delà de la contagion par aérosols, l’étude considère également d’autres formes de contagion moins courantes. Par exemple, via le selles ou urine, car des traces du virus y ont été détectées. Cependant, c’est peu probable car il n’y a qu’un seul rapport qui parle de cette voie d’infection. Une autre option est l’infection par le sang, avec une probabilité «faible». De leur côté, ils assurent que “il n’y a pas de transmission intra-utérine”, il est donc conseillé maintenir la lactation parce que les avantages de la transmission de nutriments et d’anticorps au bébé sont plus grands.

recommandations

Enfin, ils demandent aux gouvernements de faire un effort pour augmenter la qualité des masques, étant donné la “très grande variété” de filtration et d’adaptabilité facial ergonomique de différents types, allant de la filtration presque totale à seulement 10% des aérosols.

Bien que les activités de plein air soient particulièrement recommandées, ils se souviennent également qu’il y a eu de nombreux cas de contagions dans des espaces ouverts où les mesures de sécurité n’ont pas été respectées (masque et distance). Enfin, ils conseillent de réduire le ratio d’élèves dans les écoles afin de ne pas dépasser un élève par quatre mètres carrés, ce qui “Surtout au lycée ce n’est pas accompli”.