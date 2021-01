COVID-19 :

Le projet mégalomane de l’hôpital de campagne du président de la Generalitat Valenciana Ximo Puig, situé à côté de l’hôpital universitaire de La Fe, et dans lequel il compte accueillir des patients, a trouvé un rapport lapidaire du service de prévention des risques professionnels auquel OKDIARIO a eu accès. Le document rapporte l’existence de risque d’explosion, d’électrocution, de chutes, de sorties de secours impraticables, basses températures à l’intérieur ainsi qu’un bruit excessif.

Le rapport est si fort qu’il le rend impossible, à moins que la Generalitat ne décide mettre la vie des valenciens en danger, qu’aucun patient n’y est admis. Ainsi, à l’intérieur de l’hôpital, les câbles passent au sol mais à l’extérieur, juste en dessous des prises d’oxygène, ce qui impliquerait que s’il y avait une fuite d’oxygène, hautement inflammable, et un câble nu, une explosion pourrait se produire. .

Mais comme si cela ne suffisait pas, le les panneaux électriques sont situés juste en dessous de l’une des bâches que plus de sacs d’eau s’accumulent en cas de fortes pluies. Les experts expliquent que si ladite toile venait à se briser, l’eau tomberait directement sur les panneaux électriques avec le risque conséquent d’électrocution pour les personnes à proximité de l’équipement. De plus, il y a aussi des équipements inutilisables depuis les dernières pluies qui n’ont pas été enlevés.

Patients et agents de santé

Un autre des risques détectés est difficile à expliquer par le Consell et le ministère de la Santé, car il n’est pas compréhensible qu’un hôpital de campagne ait été autorisé les sorties de secours mènent à des zones dangereuses selon les experts et sont pleins d’étapes et d’obstacles. Une issue de secours doit être complètement dégagée, surtout s’il s’agit d’une sortie d’hôpital, car les patients doivent souvent être transférés sur des civières.

Quant aux patients, leur séjour ne serait pas non plus confortable si l’on écoutait les explications des experts. Le travail, étudié par Anti-Fraud, n’a pas une étanchéité correcte, ce qui permet aux courants d’air de circuler qui abaissent considérablement les températures à l’intérieur, de moins de 18 degrés en plein hiver. Sans parler des fuites avec les pluies, qui ont conduit à la rédaction du rapport.

Enfin, il est également fait référence au fait que lorsqu’il pleut, le sol n’est pas antidérapant, et qu’il est construit sur un champ. Il risque de glissades et de chutes il augmente de manière exponentielle en cas de pluie dans la région. Cela met en danger non seulement les patients, mais tout le personnel de santé qui y est stationné.

Santé

OKDIARIO a contacté le Ministère de la Santé dirigé par Ana Barceló. D’après les conselleria, ils affirment disposer de “nouveaux rapports” qui leur permettent d’ouvrir l’hôpital de campagne susmentionné, car “les risques mentionnés dans le rapport précédent ont été corrigés”. Ce remède ne répond pas à la raison pour laquelle les risques pour la vie des gens n’étaient connus que jusqu’à ce que le centre de santé soit inondé en novembre dernier par les pluies. Il n’y a pas eu de rapports précédents? Ces rapports actuels ressembleront-ils à ceux qui n’avaient pas été rédigés lors de la construction de l’hôpital de campagne?

Ce journal a demandé une copie à la Santé desdits rapports positifs, restant, pour le moment, dans l’attente de la réponse du ministère de la Santé.

Bonig

Le président du PP valencien, Isabel Bonig, a rencontré le président Puig pour commenter l’état actuel de la pandémie de coronavirus dans la communauté valencienne. Au cours de cette réunion, Bonig a fait participer le président à l’existence du rapport lapidaire, et a commenté la possibilité de fournir des espaces plus adaptés, comme le Foire de Valence à Paterna.

Depuis sa construction, l’hôpital de campagne de La Fe utilisé uniquement pour effectuer la PCR aux Valenciens. Mais même pour cela, les agents de santé travaillent dans la rue pour le moment, alors que les patients attendent patiemment à l’intérieur de leur véhicule jusqu’à ce qu’un agent de santé prélève leurs échantillons.

Pour cela, pour le moment seulement activé un petit espace de travail dans l’une des entrées de l’hôpital. La question est de savoir ce que le président Puig va faire maintenant avec ce rapport sur la table. OKDIARIO était à l’hôpital de campagne début janvier et a constaté qu’il n’avait pas d’autre utilité que cela.

Les problèmes de Puig ne cessent de le hanter, car au problème de l’hôpital de campagne, s’ajoute tout ce qui concerne le prétendu cartel organisé par son frère, Francis Puig, pour obtenir à la fois des contrats et des subventions. Cette dernière partie, en effet, fait l’objet d’une enquête judiciaire et maintient les deux frères du président valencien accusés d’un délit de fraude aux subventions. Et en ce qui concerne la première, le PP a déjà annoncé une nouvelle plainte devant le tribunal de Castellón pour enquêter sur les prétendues «corrections» de contrats avec la télévision publique valencienne Apunt.