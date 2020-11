COVID-19 :

Un rapport préparé par le Groupe de travail multidisciplinaire, qui conseille et soutient le gouvernement sur les questions scientifiques liées au Covid-19, demande qu’il soit limité “Souffle les bougies d’anniversaire” dans les célébrations qui ont lieu dans des établissements fermés tels que les restaurants.

Le document est intitulé «Rapport sur le Covid-19 dans les espaces intérieurs, en particulier les restaurants», et propose une série de recommandations, considérant, entre autres, que «le ton de voix des conversations c’est un facteur important d’infections.

«Augmenter trop le ton de la voix implique une diffusion plus large des aérosols respiratoires et certains cas de supercontagateurs peut être lié à cette pratique. Pour cette raison, il est recommandé de s’assurer qu’il est maintenu un ton de voix modéré dans les conversations, à travers des affiches et des avertissements verbaux. Cela implique des manifestations limitantes telles que chanter ou souffler des bougies d’anniversaire. Bien sûr, les cris et démonstrations d’affection bruyantes, doit être éliminé », est indiqué dans le rapport.

Parmi les conclusions, on note l’importance de «limiter la durée des repas et des célébrations dans les restaurants et les entreprises d’accueil en général, notamment à l’intérieur des locaux» et de «déplacer au maximum l’activité à l’étranger». c’est-à-dire aux terrasses. En ce sens, «une réglementation souple des communes s’impose pour donner le plus d’espace possible aux terrasses».

De même, et conformément aux mesures déjà adoptées dans la stratégie d’endiguement de la maladie, les experts soulignent également que «l’utilisation de la barre dans les barres doit être très restrictive, voire supprimée, en raison de la difficulté de contrôler la distance de sécurité, le nettoyage continu des surfaces et l’expansion des aérosols des clients vers la zone de travail du personnel de service et le stockage des boissons et des aliments.

«Dans tous les cas, la présence de nourriture sur le bar doit être interdite», ajoute-t-il. Ils préconisent également d’éviter les tables “trop ​​grandes” et de “limiter le nombre maximum de places pouvant être placées sur des tables jointes”, pariant à ce stade sur “le nombre de dix sièges”.

Le rapport rejette également l’utilisation de la signalisation «Covid Free» (sans coronavirus) dans les établissements, car elle peut «contribuer à transmettre un faux sentiment de sécurité qui produit une détente qui pourrait avoir des conséquences extrêmement négatives».

Tests PCR en entreprise

Les travaux de ce groupe d’experts, qui ont été menés en été, soulignent «l’alarme générée par la détection continue d’épidémies et de nouveaux confinements qui, bien qu’attendus sporadiquement au cours des prochains mois, ne cessent de provoquer une préoccupation logique des citoyens ».

«Il faut également noter la perception inquiétante d’une partie du public quant à la rapidité des mesures de désescalade, avec la réouverture dans des conditions peu contraignantes de locaux et de commerces, notamment les bars et restaurants, l’arrivée de touristes, etc. ce qui peut donner à penser que les raisons économiques prévalent sur les raisons de santé dans ces décisions », ajoute-t-il.

Le document soutient également une mesure que le gouvernement a cependant rejetée: la effectuer des tests PCR dans les entreprises.

Ainsi, il est indiqué que «dans de nombreux emplois, la possibilité de maintenir des distances de sécurité semble assez éloignée. Par conséquent, il est fortement recommandé qu’ils (les travailleurs) aient un test PCR sur une base fréquente. De même, l’utilisation de masques de leur part doit être obligatoire à tout moment.

Plan de vaccination

Le ministère de la Santé a dévoilé cette semaine son plan de vaccination contre Covid-19.

La stratégie est basée sur trois phases: la première, entre janvier et février, au cours de laquelle un nombre limité de personnes seront vaccinées, y compris celles de plus de 65 ans et le personnel de santé; le second, de mars à juin, dans lequel il y aura une augmentation progressive de la dose, pour laquelle les groupes vaccinés seront élargis; et le troisième et dernier, en été, dans lequel le titulaire du portefeuille Santé espère disposer de doses suffisantes pour vacciner l’ensemble de la population.

Le ministère a divisé la population en 15 groupes, afin de déterminer la priorité en matière d’accès aux vaccins: personnel sanitaire et social; résidents des centres pour personnes âgées; plus de 64 ans; grand handicap; les personnes à risque; les personnes qui vivent ou travaillent dans des communautés ou des environnements fermés, «faisant la distinction entre les deux», selon le ministre; les personnes appartenant à des populations vulnérables en raison de leur situation socio-économique; les personnes ayant des emplois essentiels; le personnel enseignant; la population enfantine; population adolescente et jeune; ensemble de la population adulte; population des zones à forte incidence ou en situation d’épidémie; mères enceintes et allaitantes; et les personnes vaccinées, c’est-à-dire séropositives pour le SRAS-Cov-2.