COVID-19 :

Plus de 567000 décès dus au covid-19 sont prévus aux États-Unis 0:27

. – Le nombre de patients hospitalisés aux États-Unis atteints de Covid-19 est le plus élevé qu’il ait jamais été, et à ce rythme, les experts de la santé préviennent qu’ils pourraient devoir rationner les infirmières, les respirateurs et les soins.

«Lorsque la capacité est épuisée, les médecins et les bioéthiciens de ces hôpitaux devront décider quels patients peuvent être sauvés (potentiellement récupérables) et lesquels ne le peuvent pas», a expliqué le Dr Jonathan Reiner, analyste médical de CNN.

Les États-Unis ont signalé que 121235 patients avaient été hospitalisés lundi pour un coronavirus, le niveau le plus élevé depuis le début de la pandémie, selon le Covid Tracking Project. Les patients atteints de coronavirus dans l’unité de soins intensifs sont passés de 16% en septembre à 40% la semaine dernière, et les experts de la santé prévoient que les voyages de vacances pourraient signifier une «augmentation par rapport à cette augmentation».

Augmentation accélérée de la pandémie de covid-19 au Mexique 1:33

Cette augmentation du nombre de cas placerait l’hôpital communautaire Martin Luther King Jr. de Los Angeles dans la position de devoir rationner les soins, a déclaré lundi la directrice générale, le Dr Elaine Batchlor.

«Si nous continuons à voir une augmentation du nombre de patients covid, nous pourrions être contraints de faire quelque chose à laquelle, en tant que professionnels de la santé, nous détestons tous vraiment devoir penser», a déclaré Batchlor à Brooke Baldwin de CNN.

À l’hôpital Huntington Memorial de Pasadena, en Californie, les infirmières qui voient généralement un ou deux patients en voient maintenant trois ou quatre, a déclaré dimanche à CNN le Dr Kimberly Shriner, spécialiste des maladies infectieuses.

«Nous avons un nombre limité de ventilateurs, nous avons un nombre limité de lits de soins intensifs», a expliqué Shriner, ajoutant qu’une équipe comprenant un bioéthicien, un membre de la communauté, un médecin, une infirmière et un responsable administratif décidera de la façon de les répartir. ressources s’il en est ainsi.

“Si vous n’avez pas de respirateurs, vous n’avez pas d’infirmières pour s’occuper des patients, vous n’avez pas de lits aux soins intensifs, nous devrons avoir ces terribles discussions avec les familles, c’est pourquoi les gens doivent rester à la maison et quand ils sortent, ils doivent porter un masque”, a-t-il déclaré. Reiner.

MIRA: un journaliste chinois qui a documenté l’épidémie de coronavirus de Wuhan est condamné à 4 ans de prison

Techniques de triage du champ de bataille

L’hôpital Martin Luther King Jr. ne refusera pas les patients, a déclaré Batchlor, mais le personnel devra peut-être utiliser des techniques qui ont été utilisées dans la guerre.

«Nous utilisons ce que l’on appelle sur le champ de bataille des techniques de triage, qui consiste à évaluer les besoins et le pronostic de chaque personne et à utiliser des ressources rares avec les patients qui sont les plus susceptibles d’en bénéficier», a-t-il déclaré.

Les ressources sont déjà utilisées de manière non conventionnelle pour faire face à l’augmentation.

“Notre personnel a été incroyablement compétent et flexible pour accueillir un nombre croissant de patients, donc comme vous l’avez entendu, nous avons cinq tentes à l’extérieur de l’hôpital”, a déclaré Batchlor. “Nous avons des patients dans notre salle de conférence, dans notre chapelle.”

MIRA: l’Argentine commence à appliquer le vaccin russe Spoutnik V contre le covid-19

De nombreuses civières sont apportées à la boutique de cadeaux, a-t-il déclaré.

Bien que Batchlor n’ait pas précisé le nombre de nouveaux patients atteints du COVID-19, l’augmentation de leur nombre fait peser sur tous les soins.

La directrice des services de santé du comté de LA, Christina Ghaly, a déclaré que certains hôpitaux traitaient des patients qui se trouvaient toujours dans des ambulances.

“Ces patients sont pris en charge et traités dans l’ambulance comme si elle faisait partie de la baie des urgences”, a déclaré Ghaly.

L’Amérique doit augmenter les vaccins, selon un expert

Jusqu’à présent, environ 2,1 millions de doses de vaccins ont été administrées aux États-Unis et plus de 11,4 millions de doses ont été distribuées lundi, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. .UU ..

4,7 millions supplémentaires seront distribués avant le week-end, a déclaré l’amiral Brett Giroir, sous-secrétaire à la santé au ministère américain de la Santé et des Services sociaux. Cela porterait le total à plus de 15,5 millions de doses “entre les mains de des états ».

Avec des doses atteignant les dirigeants des États, le New Jersey prévoit de vacciner environ 31 000 résidents des foyers de soins de longue durée d’ici la fin de la semaine, a déclaré le gouverneur Phil Murphy lors d’une conférence de presse lundi.

MIRA: Le nombre d’hospitalisations aux États-Unis augmente après la saison des voyages

“Avec chaque jour qui passe, notre programme de vaccination devient un peu plus grand et beaucoup plus fort”, a déclaré Murphy aux journalistes. «Avec l’arrivée de la nouvelle année, nous attendons avec impatience l’ouverture de nos six méga sites de vaccination et l’expansion de nos efforts de vaccination, et la poursuite du mouvement dans chaque groupe prioritaire.

Malgré ces progrès, le Dr Ashish Jha, doyen de l’École de santé publique de l’Université Brown, a déclaré lundi que les États-Unis étaient en retard par rapport à des pays comme Israël et le Canada dans le rythme des efforts de vaccination.

“Nous devons vraiment augmenter cela”, a-t-il déclaré. “Les choses sont en crise.”

Des fabricants comme Pfizer ont des millions de doses en attente d’attribution, a-t-il déclaré, et il a attribué ce problème en partie au fait que le gouvernement fédéral ne s’est pas conformé à son administration après que les doses ont été livrées aux États.

“Il y a beaucoup de travail pour amener le vaccin d’État dans les bras de la population, et nous avions besoin d’un ensemble de plans plus clair que ce que nous avions à cet égard”, a-t-il déclaré à Jim Acosta de CNN.