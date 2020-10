COVID-19 :

Californie – Le département de la santé et des services sociaux du comté de Solano a confirmé jeudi qu’un résident du comté de moins de 65 ans avait été testé positif pour le premier cas de grippe et de co-infection COVID-19.

Les autorités ont appelé les habitants à se faire vacciner contre la grippe et à réduire ainsi le risque de contracter ce virus.

«Avec la probabilité de COVID-19 et de grippe saisonnière cet hiver, contracter l’une ou l’autre maladie peut affaiblir votre système immunitaire et vous rendre plus vulnérable à l’autre maladie», a déclaré Bela T. Matyas, MD, MPH, greffier de Santé du comté de Solano. «Se faire vacciner contre la grippe cette année est plus important que jamais, et le vaccin contre la grippe est le meilleur moyen de vous protéger, vous, votre famille et votre communauté contre la grippe. Non seulement la vaccination réduit votre risque de contracter la grippe, mais elle réduit également le risque que vous soyez hospitalisé. En d’autres termes, le vaccin antigrippal fournira une certaine protection et réduira les chances que vous deviez être hospitalisé si vous tombez malade. “

Une fois administré, le vaccin prend deux semaines pour être pleinement efficace, les autorités sanitaires ont donc exhorté les personnes âgées de plus de six mois à se faire vacciner contre la grippe dès que possible et chaque année, à mesure que le virus de la grippe change. avec le temps.

«Les symptômes de la grippe peuvent être comme les premiers symptômes du COVID-19, ce qui signifie que les personnes présentant des symptômes de grippe peuvent nécessiter un test du COVID-19 et doivent rester à la maison du travail et s’isoler en attendant le résultats », a déclaré Matyas. “Il est également important de noter que la grippe n’est pas le COVID-19, qu’elle est causée par un virus différent et que la grippe n’est pas la même chose que le rhume, qui est également causé par différents virus.”

Pour éviter la propagation de ces virus, il est recommandé aux personnes de se laver les mains fréquemment, de se couvrir le visage lorsqu’elles éternuent, d’éviter de se toucher les yeux, le nez ou la bouche et de rester à l’intérieur si elles se sentent mal.

Certains groupes peuvent éprouver des complications de la grippe et devraient contacter immédiatement leur fournisseur de soins de santé. Ces groupes comprennent les femmes enceintes, les enfants de moins de cinq ans, les adultes de 65 ans et plus et les personnes atteintes de maladies chroniques, telles que les maladies cardiaques, l’asthme et le diabète.