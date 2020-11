COVID-19 :

La réglementation pour lutter contre la pandémie aux États-Unis dépend fortement des États, et en Californie récemment, un a été annoncé qui a conduit un révérend à prendre une décision que pour le croire, il faut le voir. Transformez votre église en un petit strip-tease.

Dans cet état américain la célébration des congrégations dans les lieux religieux était interdite et pourtant, à la surprise de tous, Des clubs de strip-tease, des magasins d’alcools, des dispensaires de marijuana ou des magasins de whisky peuvent ouvrir.

Pour lui, Le révérend Rob McCoy a opté pour une alternative radicale et accrocheur. À partir de maintenant Sa chapelle Godspeak Calvary à Thousand Oaks sera un lieu temporaire du style être également une entreprise essentielle.

La performance de McCoy devant ses paroissiens

Pasteur Rob McCoy, qui se définit comme un «démocrate pro-vie», Il a d’abord annoncé la nouvelle aux participants de son église, leur montrant une vidéo avec les nouvelles des nouvelles.

Deuxieme acte, il déboutonna sa veste et se mit à danser et à bouger ses hanches avec une musique d’hôtesse locale en arrière-plan, avec l’intention d’encourager les paroissiens et de protester Par la loi.

Réclamation par le règlement

«Ils nous disent de fermer pour Thanksgiving. Nous ne consentons pas à cela. Il est temps de se lever! “cria le révérend, obligeant les paroissiens à se lever. Et si cela ne suffisait pas, a enlevé sa cravate et l’a jeté à son public.

Bien que cette situation soit peut-être la plus radicale et la plus surprenante, c’est l’une de celles qui se sont produites en Californie. Plusieurs églises se sont déjà réunies pour intenter un recours collectif contre le gouverneur de Californie et montrer leur désaccord en raison du fait qu’ils sont “non essentiels”.

Évidemment, les propriétaires d’entreprise tels que ceux mentionnés ci-dessus comprennent qu’ils ont le droit d’ouvrir leurs locaux, et ceci est approuvé par la loi en vigueur en Californie. Il reste à voir combien de temps McCoy maintiendra cette transformation temporaire et s’ils gagneront enfin la bataille juridique.