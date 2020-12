COVID-19 :

La technologie et la robotique ont joué (et continueront de jouer, car cela dure depuis longtemps) des rôles cruciaux dans la crise sanitaire de Covid-19. Nous vous avons déjà parlé de l’énorme technologie que la Chine a activée pour faire face au Coronavirus: des robots, des drones et des caméras thermiques qui ont contribué à aplatir la courbe des infectés.

Et nous avons même vu comment Singapour a déployé des robots Boston Dynamics dans leurs parcs, ce qui fait que cela ressemble à un épisode de Black Mirror. Mais non, c’est la réalité: il y a un virus à tuer, et la lumière ultraviolette est l’un des meilleurs alliés.

Lumière UV contre Coronavirus

L’été dernier, le fabricant de matériel d’éclairage Philips Lightning -qui a changé le nom de la société en Signify- a décidé de revoir le degré d’efficacité de ce type d’éclairage. L’objectif: Pour tester l’efficacité de la lumière ultraviolette UV-C pour désactiver le virus SARS-COV-2 responsable du COVID-19, quelque chose qui est réalisé après seulement quelques secondes d’exposition.

Le résultat? Un virus désactivé en quelques secondes: L’équipe a appliqué une dose de 5 mJ / cm2, ce qui a entraîné une inactivation de 99% du SRAS-COV-2 en 6 secondes. Sur la base des données, il a été déterminé qu’une dose de 22 mJ / cm2 entraînerait une réduction de 99,9999% en 25 secondes.

Robots de nettoyage UV

Profitant de la puissance de la lumière UV et de l’utilisation de la robotique dans la lutte contre Covid-19, LG Electronics a annoncé le développement d’un robot autonome de la famille CLOi qui utilisera la lumière ultraviolette (UV-C) pour désinfecter les espaces publics et privé avec beaucoup de trafic de personnes. Disponible début 2021, le robot LG sera officiellement présenté au salon CES 2021 de Las Vegas (États-Unis), toujours le premier grand événement de l’électronique chaque année, et qui en 2021 se tiendra du lundi 11 janvier au vendredi 14 dans un format numérique.

La conception autonome de LG permet au robot de se déplacer facilement entre les tables, chaises et autres meubles pour désinfecter toutes les surfaces d’une pièce en 15-30 minutes, en fonction de sa taille, avec une seule charge de batterie.

Le nouveau robot LG CLOi peut être intégré dans les routines de nettoyage sans nécessiter de formation complexe des employés du magasin. Ils pourront suivre la progression du robot via leurs “ smartphones ” ou tablettes, tandis que l’exposition aux rayons UV sera minime, car elle intègre un dispositif de sécurité qui est activé par des capteurs de mouvement ou via son application mobile.

Bien que ce soit une nouveauté, ce n’est en aucun cas la première, et en fait en Espagne nous utilisons cette technologie depuis avril dernier grâce au robot mobile Zenzoe qui l’hôpital universitaire de Burgos utilisé, dans le cadre d’un projet pilote pour désinfecter 3055 mètres carrés de ses installations.