COVID-19 :

Depuis que la pandémie de coronavirus a éclaté au début de 2020, l’une des grandes questions que nous nous posons tous est quand pourrons-nous retrouver la vie que nous avions avant la crise sanitaire. Des experts du monde entier ont exprimé leur opinion et prédit quand nous reviendrons à la normale. Cependant, jusqu’à présent, personne n’a été aussi optimiste que John Bell, un scientifique d’Oxford et membre de l’équipe du gouvernement britannique pour le développement du vaccin Covid-19.

Dans une interview sur la ‘BBC’, le scientifique d’Oxford a déclaré que la vie reviendrait à la normale d’ici le printemps 2021, c’est-à-dire d’ici quelques mois. Il a lui-même reconnu qu’il est le premier à dire quelque chose comme ça, mais il prétend le faire avec confiance. John Bell est convaincu que le Royaume-Uni disposera de plus d’un vaccin avant la fin de 2020, ou au plus tard début 2021.

Sarah Montague: alors disons-nous maintenant avec confiance que la vie devrait revenir à la normale au printemps?

Professeur Sir John Bell: Oui, oui, oui. Nouvelles importantes de l’un des essais de vaccin Covid-19. Écoutez toute l’interview sur le monde à One.https: //t.co/kHiUG56FCL | @BBCSounds pic.twitter.com/zsk80fzlKG – BBC Radio 4 (@ BBCRadio4) 9 novembre 2020

Que pensent les autres experts?

De son côté, Anthony Fauci, le épidémiologiste en chef des États-Unis, considère que le retour à la normalité n’arrivera qu’en 2022. C’est l’avis partagé par la grande majorité des experts, compte tenu du timing du vaccin Covid-19.

Si le vaccin arrive dans le premier trimestre 2021D’ici la fin de l’année prochaine, une bonne partie de la population devrait être vaccinée, et petit à petit il sera possible de retrouver la normalité.

Pour sa part, Bill Gates estime que la pandémie aura pris fin en 2022 et que d’ici l’été 2021, le vaccin sera disponible dans toutes les régions du monde. Le magnat est convaincu qu’à partir de la mi-2021, les chiffres des infections et des décès diminueront progressivement et qu’en 2022 le coronavirus sera éradiqué.

Maintenant, Bill Gates émet un avertissement sévère: lorsque nous revenons à une vie normale, le monde aura régressé 30 ans en termes de développement.

Vaccin Pfizer et BioNTech contre Covid-19

Cette semaine, on savait que le vaccin développé par le Sociétés pharmaceutiques Pfizer et BioNTech il est efficace à 90%. Une étape très pertinente et prometteuse dans la lutte contre le coronavirus.

Le ministre de la Santé, Salvador Illa, a annoncé que l’Espagne recevra 20 millions de doses au cours du premier trimestre 2021. Compte tenu du fait qu’il sera administré en deux doses, il servira à vacciner 10 millions de personnes. Selon les premières prévisions, en mai, un pourcentage élevé de la population sera vacciné.

Il reste à définir quels groupes de population seront vaccinés en premier, mais pour l’instant, les groupes suivants sont traités en priorité: professionnels de la santé prodiguant des soins directs aux patients atteints de coronavirus, les techniciens de laboratoire chargés du diagnostic de la maladie, les personnes de plus de 65 ans et leurs soignants, les femmes enceintes, les malades chroniques et les intervenants des services essentiels.