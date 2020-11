COVID-19 :

Aujourd’hui, de nombreux les préoccupations qui entourent les citoyens sont liées à Noël. En raison de la pandémie, et en l’absence de Santé pour communiquer les restrictions qui seront adoptées pour les dates ainsi indiquées, il y a de nombreux experts qui s’engagent à limiter les contacts et réduire les interactions sociales.

C’est le cas de José Luis Jimenez, l’un des grands spécialistes de transmission d’aérosol et qui travaille comme professeur à l’Université du Colorado. Dans une interview à Isanidad, il affirme que la priorité ça doit être “sauvez-nous”, car sinon ce serait “du pain pour aujourd’hui et une pandémie pour demain.”

Dates clés

Également, Jiménez souligne plusieurs dates clés sur le calendrier de Noël: “Si nous avons de bonnes réunions le 25 décembre, le 25 janvier nous avons beaucoup de morts, des hôpitaux effondrés et un yo-yo de confinements. Ils nous confinent, ils abaissent les caisses, on se détend, ils relèvent les caisses et nous retournons aux accouchements. Ceci est extrêmement destructeur pour la santé et la viabilité du pays. “

Offrir un échantillon de ce qui doit être fait, se donne l’exemple, puisque sa famille ne va rencontrer personne qui ne cohabitent pas et ne voyageront pas pendant les vacances. De plus, faites une demande: “Avant tout ne pas rencontrer de grands-parents, mais le faire en ligne ou faire une promenade avec eux ces jours-là et ensuite dîner chacun à la maison. “

Recommandations pour les transports publics

Concernant la dangerosité des transports publics, le scientifique souligne que “si nous pouvons gardez vos distances et limitez la contagion à proximité, apporter masques bien ajusté, parler le moins possible et le transport a un ventilation raisonnable, pas très insécurisé. Si nous commençons foule de gens, ou on parle de véhicules très anciens qui ne ventilent pas bien ou les gens parlent ou crient, devient plus dangereux. “