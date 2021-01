COVID-19 :

Dix mois se sont écoulés depuis que le pays a commencé à tenir un registre des décès causés par le coronavirus en Espagne et, depuis lors, il n’a cessé d’ajouter de nouvelles victimes.

Jusqu’à présent, la santé a enregistré plus de 56 000 décès, et les indicateurs de surmortalité, comme le MoMo de l’Institut de santé Carlos III et l’estimation des décès de l’INE, placent ce chiffre au-dessus de 75 000 et 84 000 respectivement.

Pendant tout ce temps, il n’y a eu qu’un seul jour où la pandémie a donné une trêve. Le 5 juillet a été le seul jour des 330 derniers jours où la Santé n’a enregistré aucun décès, selon les données consolidées de l’Institut de Santé Carlos III (ISCIII).

Le premier décès dû au SRAS-CoV-2 en Espagne a été enregistré le 13 février 2020 à l’hôpital Arnau Vilanova de Valence, mais ce n’est que le 3 mars que les décès ont augmenté sans interruption sauf le 5 juillet. Depuis lors, l’Espagne a eu une moyenne de 170 décès par jour.

Un pic de 913 décès dus au coronavirus en Espagne en un jour

Le 30 mars, au milieu de la première vague, le pic le plus élevé de la pandémie a été atteint. Ce jour-là, 913 décès ont été enregistrés, le maximum atteint à ce moment-là. À partir de cette date, le chiffre a commencé à baisser jusqu’à atteindre zéro deux mois plus tard.

Afin de pouvoir compter les décès, l’ISCIII explique dans sa méthodologie qu’il faut résultat positif d’un test PCR ou d’un test antigénique qui prouvent qu’ils sont décédés avec un diagnostic clinique de COVID-19, selon les définitions de cas en vigueur à tout moment. Cette exigence signifie que les cas suspects ne sont pas inclus dans cette série, comme les trois décès dans les hôpitaux notifiés par la Communauté de Madrid dans son rapport quotidien sur le coronavirus publié le 6 juillet.

À leur tour, le changement de définitions et le retard dans la réception et le téléchargement de certaines données ont fait que les rapports quotidiens ne reflètent pas toujours tous les cas. Cela a amené d’autres organisations qui utilisent les données du rapport quotidien à compter plus de jours sans décès, par opposition à ce que reflètent les données consolidées.

L’erreur de Sánchez

“Aujourd’hui, nous n’avons aucun décès, Mesdames et Messieurs, dans notre pays à la suite du COVID”, a déclaré le président du gouvernement, Pedro Sánchez, lors de la session plénière du 3 juin au Congrès. La veille, le rapport Santé s’était arrêté à 27 127 décès, sans augmentation par rapport à la veille.

Mais les données des communautés autonomes la contredisent. En réalité, ce jour-là, 38 morts, comme l’ISCIII collecte dans les statistiques avec les données corrigées qui montrent le retard dans le chargement des données.

Ce n’était pas le premier jour que les décès dus au coronavirus n’étaient pas ajoutés au rapport sur la santé. Le 31 mai, le décompte est passé à 27127 décès, un chiffre qui s’est maintenu fixe pendant trois jours, jusqu’au 3 juin lorsque, quelques heures après les propos du président du gouvernement, le rapport publié par le ministère de la Santé a ajouté un nouveau défunt en Espagne en raison du COVID-19.

Mais ces chiffres n’étaient pas dus au fait que personne en Espagne ne mourait du coronavirus. Depuis la semaine précédente, le rapport préparé par le ministère de la Santé a ajouté un astérisque dans les chiffres de décès, en précisant qu ‘«une validation individualisée des cas est en cours, de sorte qu’il peut y avoir des écarts par rapport à la notification globale des jours précédents».

Une journée avec des morts négatives

Le 25 mai, les informations fournies par le ministère de la Santé dans son rapport ont également changé. Sur la base de ce rapport, le nombre de décès avec date de décès au cours des sept derniers jours a été proposé, tandis que dans les documents précédents, le nombre de nouveaux décès était proposé. Ainsi, le décompte national des décès est passé de 28 752 décès le 24 mai à 26 834 le lendemain.

Ce changement de format a également entraîné un nouvel astérisque, qui est arrivé le 27 mai. Dans ce nouvel astérisque, il avertit qu ‘«une validation des cas décédés était en cours qui permettra de corriger les séries historiques qui seront mises à jour chaque semaine. Seuls les cas dans lesquels la date de décès est la veille sont ajoutés au total sur une base quotidienne au moment de la préparation de ce rapport ».

Ces deux astérisques résument l’un des plus gros problèmes rencontrés avec les données de santé sur la pandémie, et en particulier au cours de ces semaines. La révision des données a fait que seules les données sur les décès de la veille ont été ajoutées au rapport, ce qui, en raison du retard dans la notification de certaines communautés, signifie qu’aucun nouveau décès n’a été compté.

Mais, comme le montrent les données, le jour même où Sánchez a déclaré qu’il n’y avait pas de décès en Espagne, le rapport du ministère de la Santé a ajouté un nouveau défunt à son registre. Et, plus tard, les données consolidées de l’ISCIII montrent que ce jour-là, il y a eu 38 décès par coronavirus en Espagne.

Sources: