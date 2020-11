COVID-19 :

Roberto Soldado a été très critique ces derniers mois avec la gestion de la pandémie de coronavirus par le PSOE et United We Can dans le gouvernement espagnol. L’attaquant de Grenade a montré son opposition aux mesures prises par Pedro Sánchez et ses vice-présidents à de nombreuses reprises, et ce mardi il a ajouté un nouveau coup dur avec l’annonce du projet de loi sur le budget général de l’État 2021, en particulier pour les propositions qui ils affectent les revenus les plus élevés.

Le footballeur a retweeté un moment de l’apparition de Pablo Iglesias avec le message suivant: “C’est une machine! Et celle d’à côté … (en référence à Pedro Sánchez). Qui donne plus? Que la fête continue”, a publié l’attaquant valencien quelques jours seulement après avoir annoncé son positif pour COVID-19.

Dans les images auxquelles Soldado fait allusion, Pablo Iglesias annonce une hausse de l’impôt sur les sociétés pour les grands groupes d’entreprises, une augmentation d’un point de l’impôt sur le patrimoine de plus de 10 millions d’euros et de trois points pour l’impôt sur le revenu des personnes physiques de plus de 200000 euros. Quelques mesures qui affectent sans aucun doute l’attaquant de Grenade et dont le travail lui a déjà valu des critiques pour ses propos sur les réseaux sociaux.

En fait, ces derniers mois, il a dû faire face à des utilisateurs qui l’accusaient de recevoir un salaire disproportionné, mais il n’a jamais voulu garder le silence et n’a pas peur de la confrontation virtuelle. “Vous semble-t-il peu de «donner» près de la moitié de notre salaire «disproportionné» en payant nos impôts? De sorte que plus tard, ils ne pourront pas le dépenser pour ce qu’ils doivent dépenser. Voyons qui est le fléau ici, dis-moi que puisque je suis footballeur, je ne sais pas très bien. Merci », a-t-il déclaré en mai dernier devant l’une de ces critiques.

“S’il n’y a pas (d’argent) c’est parce qu’ils ne veulent pas ou parce qu’ils ne savent pas s’en servir. Parce qu’ils ont des milliards pour le dépenser pour ce dont nous avons le plus besoin: des masques non approuvés, de faux tests chinois …”, a-t-il souligné contre un autre utilisateur.