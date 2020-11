COVID-19 :

80% des patients COVID-19 remarquent un changement ou perte complète de l’odeur et du goût Parce que les cellules de gobelet infectées par le SRAS-CoV-2 cessent de sécréter le mucus qui protège les voies respiratoires et font adhérer les molécules olfactives aux récepteurs correspondants, selon une étude publiée dans medRxiv. Cependant, les auteurs de la recherche, des scientifiques espagnols, ont révélé que le la sécheresse et l’inconfort du nez sont également des symptômes qui se manifestent chez les patients atteints de coronavirus, même avant les précédents mentionnés.

Étrange sensation dans le nez

Pour comprendre ces nouveaux symptômes, des scientifiques de l’Université de Barcelone ont interrogé un groupe de 35 patients présentant des symptômes légers du COVID-19 et encore groupe témoin de personnes en bonne santé avec des caractéristiques d’âge et de sexe similaires.

Grâce à un enquête rétrospective, découvert que près de 70% des personnes infectées avec coronavirus avait connu, aux premiers stades de la maladie, un “Sensation étrange dans le nez” et un snez qui coule excessivement, bien plus que le groupe témoin. Également 52% des patients ont déclaré se sentir comme s’ils avaient subi un lavage nasal.

Ces symptômes “tendaient à acoexistent principalement avec anosmie / hyposmie et agueusie / hypogueusie, est apparu avant ou pendant (mais pas après) d’autres symptômes et a duré en moyenne 12 jours», Prend le rapport. De plus, ils ont été suivis, principalement par le perte d’odeur et de goût, en un 85,7% et 79,4% des cas, respectivement. Par conséquent, les chercheurs ont déterminé que ces signes peuvent être considérés comme l’un des premiers moyens par lesquels le coronavirus se manifeste.

Diagnostic précoce

«Reconnaître et comprendre toutes les manifestations symptomatiques possibles du COVID-19, y compris celles qui semblent moins menacer le pronostic vital, peut être pertinents pour les efforts de diagnostic, de traitement et d’atténuation (p. ex., distanciation sociale), en particulier dans ssituations dans lesquelles la CRP ne peut pas être administrée à tous les cas non graves», Mettez en évidence les auteurs de l’étude.

La seule limite que les scientifiques reconnaissent dans leurs recherches est “la possibilité d’avoir de faux participants positifs dans le groupe témoin ». Cependant, «étant donné la séroprévalence dans la population espagnole (5%) au moment de cette étude, cela pourrait impliquer l’ajout d’environ 8 à 9 participants supplémentaires avec un résultat positif au test PCR dans notre échantillon complet, ou 1- 2 dans le sous-échantillon, qui ne modifierait pas significativement les résultats».