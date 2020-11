COVID-19 :

L’impact de la crise du coronavirus a conduit à un tiers des dirigeants d’entreprises cotées sur le IBEX 35 renoncer à plus de 17,5 millions d’euros de leur rémunération, ce qui équivaut à une baisse de 5,4% par rapport à la rémunération totale accumulée en 2019 par les sociétés cotées, qui était principalement répartie entre les rémunérations fixes et variables à court terme, selon le rapport “ Rémunération des administrateurs d’Ibex 35 ” préparé par KPMG Abogados.

Le directeur du domaine de la rémunération générale des administrateurs et dirigeants de KPMG Abogados, Monica San Nicolas, considère que dans «cette édition le rapport ne reflète pas pleinement l’impact de la pandémie car il se fonde sur ce qui est publié par les entreprises dans les rapports annuels de rémunération correspondant à l’exercice 2019 mais, sur cette base, il est possible de faire des estimations de d’éventuels impacts minimaux initiaux qui parlent d’ajustements s’élevant à 17,5 millions d’euros qui iront probablement à plus.

Des décisions telles que celles adoptées par les hauts dirigeants de la plupart des institutions financières espagnoles, qui ont été approuvées ces derniers mois, vont dans le même sens. supprimer ou réduire leur rémunération variable et fixe, mesure qui a également été étendue aux entreprises des secteurs de la construction, de l’hôtellerie, du transport aérien, de l’immobilier ou du commerce, toutes cotées.

Crash de facturation

Une autre conclusion du rapport est que la facturation et résultat brut d’exploitation (Ebitda) des sociétés cotées ont enregistré des baisses importantes au cours des douze derniers mois qui, très probablement, se refléteront dans la rémunération des administrateurs de cette année 2020, puisque l’Ebitda est dans 60% des incitations avec un poids moyen d’un tiers de l’incitation.

Ainsi, le chiffre d’affaires moyen des douze derniers mois des sociétés Ibex 35 était de 11233 millions d’euros, contre 12881 millions en 2019, tandis que l’Ebitda s’élevait à 1781 millions, contre 2237 de la moyenne 2019, selon les données de CGLytics.

En hausse en 2019

Cependant, jusqu’à l’arrivée des premiers coups de la crise des coronavirus, de manière générale, la rémunération des dirigeants des sociétés Ibex 35 a affiché une tendance à la hausse en 2019, plus précisément 8% par rapport à l’année précédente, selon le rapport précité. Cependant, si les éléments de la rémunération globale sont analysés, on constate que les éléments fixes, tels que le salaire, les jetons de présence et les indemnités de tous les administrateurs n’ont pas subi de changements significatifs l’an dernier par rapport à 2018.

Dans le cas de la rémunération variable à court terme, cependant, elle a baissé de 8,9% par rapport à l’année précédente, tandis que la variable accumulée à long terme a augmenté de 26,7% en conséquence de ce qui s’est passé au cours du cycle précédent.

En termes de paramètres auxquels la rémunération du conseil d’administration est liée l’année dernière, les principaux Ebitda, de 60%, et des objectifs individuels et qualitatifs, dont la fréquence a augmenté, de 50% en 2018 à 60% en 2019. Parmi les nouveautés, on note que les variables liées aux enjeux ESG ont accru leur présence dans les plans la rémunération à court terme, qui atteint 44,1% du total.

La prévision sociale a continué de gagner en importance dans la rémunération des administrateurs l’année dernière, de sorte que 76% des entreprises de l’indice ont des régimes de retraite, bien que la cotisation moyenne ait continué de baisser, 17% de moins l’an dernier, atteignant le 575 000 euros par an en moyenne.

Par secteurs, la tendance s’est poursuivie selon laquelle les salaires secteur financier sont plus élevés que dans le secteur non financier, même si l’avantage se rétrécit, n’ayant déjà été que de 1,23% plus élevé l’an dernier, même si, selon le rapport susmentionné, «ces données générales sont fortement influencées par trois administrateurs incitatifs à long terme en espèces de montants très élevés accumulés dans le secteur non financier ».