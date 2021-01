COVID-19 :

Le coronavirus a été à la base de toutes sortes de théories du complot. Des programmes télévisés ont été consacrés à cette maladie, des experts ont émergé comme des champignons sous les pierres et les versions «officielles» ont changé à mesure que les infections se propagent. Un an plus tard, le monde entier se bat toujours pour mettre fin à un virus, dont il semble que rien n’arrête. Les soi-disant négateurs en sont venus à douter de leur existence, certains ne croient pas que les masques fonctionnent, étant donné le taux d’infection de ceux qui les utilisent encore plus élevés en provenance de pays qui ne les recommandent pas. D’autres ne sont pas favorables à un vaccin créé en quelques mois, mais il y a quelque chose dans lequel toutes les conspirations coïncident, c’est que derrière ce virus se trouve Bill Gates.

Bill Gates et les élites mondiales accusées d’avoir créé le coronavirus

Bill Gates a été reconnu coupable par un tribunal péruvien d’avoir créé le coronavirus. Il assure que ce virus était une invention de ce qu’il cite textuellement comme «les élites criminelles du monde entier». Ces élites sont dirigées par George Soros, la famille Rockefeller et Bill Gates. Ce trio aurait été la cause de la plus grande pandémie à laquelle l’humanité a dû faire face, le coronavirus.

La cour collégiale du Cour supérieure de justice d’Ica au Pérou, composé des juges Tito Gallegos, Luis Leguía et Tony Changaray, ont été les auteurs de cette décision qui a fait le tour du monde. La cause est l’annulation d’une prison préventive qui se protège de l’arrivée de la pandémie, totalement imprévisible, sauf pour ceux qui l’ont provoquée. Derrière le coronavirus apparaît toujours Bill Gates, le créateur de Microsoft, semble avoir un intérêt caché pour cette maladie selon la plupart des théories du complot.

L’homme d’affaires américain est un visionnaire sur les questions de pandémie et des conseils sur le coronavirus. Chaque déclaration qu’il fait est analysée à la loupe, on a même cherché à la relier à l’arrivée du vaccin comme excuse pour contrôler la population mondiale. L’arrivée d’une pandémie mondiale semblait une réalité il y a quelques années avec l’apparition de nouveaux virus en mutation dans un monde de plus en plus pollué. À ce jour, cette maladie continue d’avoir de nombreux points noirs, qui ont servi à ce tribunal péruvien de créer ses propres théories et de justifier une peine de prison préventive totalement inattendue.

Cette condamnation a eu ses conséquences, l’Office décentralisé de contrôle de la magistrature (Odecma) d’Ica, a ouvert une enquête auprès des magistrats qui ont signé cette résolution. Ces personnes sont devenues célèbres dans le monde entier, affirmant dans un document que Bill Gates est celui derrière le virus, contrôlant ses effets sur la population.

La phrase folle est devenue virale et a rendu cette cour péruvienne célèbre comme la première à parler du Nouvel Ordre Mondial. Comme le dit la lettre: “Aucun gouvernement mondial, aucune personne physique et morale, ni la défense de l’accusé ne peut soutenir que cette pandémie a la qualité de” prévisible “, sauf les créateurs du nouvel ordre mondial comme Bill Gates, Soros, Rockefeller, etc. »Ces mots ont encore alimenté les conspirations dans lesquelles Gates est l’un des noms les plus récurrents.