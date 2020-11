COVID-19 :

Au cours des dernières semaines, il y a eu des annonces des résultats de certains vaccins, mais La Chine, le pays d’origine de tout, y travaille également et a fait une annonce très importante. Il s’agit de son nouveau vaccin contre le coronavirus, développé par la société pharmaceutique chinoise Sinopharm, qui est déjà prêt et en attente d’approbation.

L’entreprise a expliqué que la seule chose dont ils ont besoin pour procéder à la commercialisation est qu’elle soit validée par la State Food and Drug Authority. Une fois que je l’ai compris, puis publier les résultats des essais cliniques de phase 3 auquel le vaccin a été soumis.

LLa première priorité de Sinopharm est le marketing, selon les médias chinois. En outre, ils pensent que la dose est prête. En fait, un représentant de la société pharmaceutique a assuré (cité par le journal officiel Global Times) que les résultats sont positifs après les informations reçues des analyses (de différents pays comme le Pérou ou l’Argentine), et que la seule étape qui reste est un examen par les autorités selon des «critères stricts».

Ce n’est pas le seul vaccin développé par Sinopharm

Bien que ce vaccin soit celui qui est considéré comme prêt et envoyé pour approbation, il la société pharmaceutique a travaillé sur la base de deux échantillons différents, à la fois de virus inactif et dans la même phase 3 d’essais cliniques. L’un a été développé par l’Institut des produits biologiques de Pékin et un autre par l’Institut des produits biologiques de Wuhan.

Pour le moment, lequel des deux est celui qui a été envoyé aux autorités n’a pas été rendu public pour votre approbation et le terme n’a pas non plus été spécifié nécessaire pour que le vaccin complète le processus et soit commercialisé.

Des essais ont été menés dans différentes parties du monde, comme les Émirats arabes unis, Bahreïn, l’Égypte, la Jordanie, le Pérou et l’Argentine.

Les deux vaccins ont déjà été utilisés

Bien que l’approbation ne soit pas arrivée, La Chine a déjà commencé à l’utiliser, sans commercialisation, dans des cas particuliers. A été livré personnel médical et militaire et diplomates travaillant à l’étranger. Ils ont commencé en août dernier après la validation de leur utilisation d’urgence le 22 juillet, et le fait de le faire démontre la confiance qu’ils ont dans la sécurité de leurs vaccins.

La semaine dernière, le pays asiatique a signalé que environ un million de personnes avaient déjà été vaccinées dans le cadre du programme d’utilisation d’urgence et que personne n’avait eu d’effets négatifs importants. “Seul un petit groupe a eu des effets indésirables légers. Les diplomates et étudiants qui ont voyagé dans plus de 150 pays n’ont pas été testés positifs au coronavirus après avoir été vaccinés », a expliqué le président de la société pharmaceutique.

Hormis ces deux vaccins, qui seraient les plus avancés, vraiment en Chine, jusqu’à cinq des dix contre le coronavirus sont en développement et qui sont dans la dernière phase d’étude et d’essais cliniques.