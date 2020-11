COVID-19 :

Un vaccin contre le COVID-19 est urgent mais ne résoudra pas les causes qui ont permis au coronavirus de devenir une pandémie, a déclaré le directeur de l’OMS

Ongle vaccin contre COVID-19[feminine c’est urgent mais non résoudra les causes qui a permis le coronavirus devenu pandémie, en particulier le déficit généralisé d’investissement dans les systèmes de santé, a déclaré aujourd’hui le plus haut responsable de la Organisation mondiale de la SANTE (OMS).

Un vaccin ne résoudra pas le sous-investissement mondial dans la santé publique et des systèmes de santé solides, ni le besoin urgent d’une approche unique qui englobe la santé humaine, animale et planétaire », a déclaré le Directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

L’OMS a repris son assemblée annuelle aujourd’hui avec la participation virtuelle de ministres et de hauts responsables nationaux de la santé de ses 194 pays membres.

De Genève, où l’Organisation a son siège, Tedros a souligné qu ’« il n’existe pas de vaccin contre la pauvreté, la faim, le changement climatique ou l’inégalité », problèmes qu’il faut résoudre sans oublier les interrelations entre eux et non isolés les uns des autres. .

Dans son discours d’ouverture à l’assemblée annuelle, Tedros a également évoqué ce qu’il considérait comme une augmentation significative des attentes du monde envers l’OMS et la baisse des ressources financières, une situation qui est devenue plus évidente avec la pandémie.

Notre budget annuel est égal à ce que le monde dépense en une journée en produits du tabac. Si le monde peut dépenser cet argent pour des produits qui tuent, il pourra sûrement trouver les fonds et la volonté politique de promouvoir la protection des peuples du monde », a-t-il déclaré.

Le chef de l’OMS a reconnu que l’organisation était “très dépendante d’une poignée de grands donateurs” et qu’elle devait maintenant élargir cette base, entreprise dans laquelle elle reçoit le soutien de l’Union européenne, de la France et de l’Allemagne, en particulier.

Nous sommes en contact avec des donateurs potentiels dans le cadre de notre nouvelle stratégie de mobilisation de ressources », a-t-il expliqué.

L’OMS affirme depuis des années qu’elle doit disposer d’un financement prévisible et durable, ce qui n’est pas possible dans le système dans lequel elle fonctionne actuellement, qui est répartie entre contributions obligatoires et volontaires.

La difficulté est que les contributions volontaires dépassent les contributions obligatoires et sont souvent subordonnées à leur utilisation dans des programmes de l’OMS dans lesquels le pays donateur a un intérêt particulier.

Le débat sur le financement de l’OMS s’est accéléré suite à la décision de l’administration présidentielle Donald Trump de couper d’abord partiellement puis totalement les contributions de son pays, qui a toujours été son plus grand donateur.

Au cours de la campagne électorale, Trump a reproché à l’OMS d’avoir mal géré les efforts contre la pandémie et d’avoir fait preuve de collusion avec la Chine, tout en exigeant la réforme de l’Organisation, même s’il n’a pas attendu pour lancer le processus de retrait américain. .

Le président élu américain Joe Biden Il a promis que s’il remportait les élections, il annulerait cette décision.

Tedros a déclaré aujourd’hui que les discussions visant à renforcer l’OMS “ne peuvent pas se concentrer uniquement sur le secrétariat, mais doivent inclure l’ensemble du tissu de l’Organisation”.

Les priorités, a-t-il expliqué, devraient être d’améliorer les capacités sanitaires des pays et d’améliorer la coopération internationale.

