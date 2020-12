COVID-19 :

L’image de Margaret Keenan, une Britannique de 90 ans, après être devenue la première personne à recevoir le vaccin Pfizer au Royaume-Uni, a ouvert toutes les nouvelles hier. Depuis un certain temps maintenant, bien qu’avec moins de battage médiatique, la Russie a également avancé avec Spoutnik V. Au-dessus de l’incertitude créée quant à savoir si le remède contre le COVID-19 est suffisamment testé ou sur le degré de connaissance de ses effets secondaires, ou encore sur le débat sur l’opportunité stratégique de l’appliquer aux plus vulnérables ou aux plus forts, l’émergence de vaccins contre le coronavirus a envoyé un message d’espoir à la société mondiale, protéger la santé et réactiver l’économie. Le sport, dans le cadre de cette société, partagent le même optimisme.

Irene Lozano, la voix du gouvernement dans le sport espagnol, Il a tourné son discours il y a quelques semaines sur la présence du public dans les stades et sur les terrains. Le mot espoir, lié au vaccin, projette une solution possible pour le printemps, lorsque les saisons de football et de basketball approchent de leurs résolutions. Il y a quelques jours, la Liga et l’ACB ont présenté des plans pour un retour progressif, avec 3 000 et 500 téléspectateurs, respectivement, en janvier. Entre autres raisons, ils ne comprennent pas que dans les théâtres ou les concerts, il peut y avoir, et non dans les événements sportifs. La différence faite, même du CSD, est que la relation de ces fans en dehors des enclos inquiète plus que leur propre présence aux stands. Un match de football n’est pas la même chose qu’un match de basket, mais tout comme l’ACB, il en a profité des avantages d’être un concours professionnel lorsque la désescalade a commencé, il paie maintenant les inconvénients d’être mesuré selon la même norme. Lozano, pour le moment, ne change pas l’argument. Il y aura du public ce cours, oui, mais quand les vaccins le permettront.