COVID-19 :

L’Espagne commencera sa vaccination le 27 décembre Cela a été annoncé par le ministre de la Santé, Salvador Illa, vendredi dernier lors d’une conférence de presse officielle. Malgré cette bonne nouvelle et avec des milliers de personnes qui attendent déjà jusqu’à dimanche la semaine prochaine pour recevoir leur première dose, de nombreux autres citoyens espagnols continuent de se demander s’il faut ou non se faire vacciner contre le coronavirus, être inquiet de la sécurité et de l’efficacité de ces doses.

Cependant, le médecin et virologue de l’hôpital Mount Sinai de New York, Adolfo García Sastre, a parlé avec optimisme de ces vaccins COVID-19, faisant appel à la population, demandé de le porter pour ralentir considérablement la propagation du virus que mars dernier est devenue une pandémie mondiale. “Nous devons le mettre, même si ce n’est pas obligatoire, car nous devons être responsables”, a commenté le chercheur espagnol, tel qu’il a été enregistré dans 20 Minutes.

“Si nous obtenons l’immunité du troupeau, le virus sera circulatoire chez l’homme, mais nous n’aurons pas de symptômes”, Il ajoute à propos des vaccins et est que l’objectif est que la pandémie s’atténue d’ici 2021, bien que de nombreux experts aient insisté sur le fait que il faut rester responsable et que les mesures sanitaires continueront d’exister jusqu’à ce que la fameuse immunité soit atteinte, cela serait réalisé avec 70% de la population déjà vaccinée. En fait, Salvador Illa a déjà annoncé il y a quelques semaines que nous devrons continuer à porter le masque l’année prochaine.

Très optimiste avec l’arrivée des vaccins et leur haute efficacité

García Sastre est très optimiste avec l’arrivée des vaccins et le début des campagnes, qui commenceront en Espagne la semaine prochaine, comme prévu. Le virologue souligne que, compte tenu de la configuration du virus, “il est facile de contenir avec un vaccin, c’est donc la responsabilité de chacun Arrivons à une solution au printemps 2021 ».

Et cela met en évidence la confiance placée dans les vaccins qu’ils ont obtenu grâce à leurs études “95% efficace, ce qui est beaucoup quand on parle de vaccins.” “Il n’y a eu d’incidents que chez des personnes qui avaient un taux élevé d’allergies, mais très élevé. Dans ces cas, ils doivent être observés pendant les premières heures, s’il y a une réaction, appliquez le médicament approprié, et il n’y aurait plus de problèmes », Sastre a commenté les vaccins, dont, se souvient-il, deux doses sont nécessaires.

Mais non seulement les vaccins seront, et c’est cela “Il espère qu’il y a plus de médicaments, en plus de ceux qui existent jusqu’à présent, qui ne sont pas nombreux”, Tel et avec Fedeto le souligne dans son communiqué de presse.

Pour ceux qui ont déjà passé la maladie, García Sastre indique qu’il est également conseillé de recevoir le vaccin: «Il vaut mieux avoir un vaccin qui garantit une année d’immunité que de ne pas l’avoir; il contient beaucoup d’anticorps, donc ils dureront plus longtemps, mais nous ne savons toujours pas tout sur son immunité. ” Et c’est que, l’espagnol, insiste sur le fait que “Plus il y aura de vaccins, plus de vies seront sauvées.” «Une vaccination généralisée est nécessaire pour éviter la pandémie», insiste-t-il et estime que 16 milliards de vaccins seraient nécessaires pour vacciner l’ensemble de la population mondiale.