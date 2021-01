COVID-19 :

Juan Fueyo, Professeur de neuro-oncologie au MD Anderson Cancer Center de Houston et leader mondial de la recherche biomédicale, a été interviewé mardi dans l’après-midi dans le programme La Ventana de la Cadena Ser pour présente son dernier livre: «Viral».

Lors de son discours dans le média susmentionné, l’expert a prédit l’avenir qui nous attend et a assuré qu ‘”il est très possible que notre génération souffre d’une apocalypse et un virus tue 3,5 milliards de personnes dans les dix prochaines années. “

Selon Fueyo, “la situation empire, en cinquante ans, les pandémies se sont multipliées par quatre et au cours de la dernière décennie, ils ont connu une explosion. ET la situation s’aggrave en raison de phénomènes tels que la déforestation, la disparition des jungles qui modifie l’habitat de la vie sauvage et expose de nombreuses personnes à des virus que nous ne connaissions pas. Le risque augmente très rapidement à moins que nous ne fassions quelque chose. “

Le prochain virus

“Souvenons-nous du infectiosité de la variole, par exemple, qui a été amorcé chez les enfants contrairement au COVID-19. OU virus de la polio et ses conséquences du handicap sous forme de paralysie musculaire. Imaginons un virus qui combine ces deux facteurs, ça pourrait être le prochain virus responsable d’une pandémie », a-t-il ajouté à La Ventana.

Également, a critiqué le manque de prévention face à un phénomène tel qu’une pandémie: “Il est clair que cette pandémie nous a pris par surprise, chaque année des stratégies sont menées en des pays comme les États-Unis par rapport aux armes nucléaires, Je me demande quand les pays envisageront des manœuvres ou des exercices préventifs sur les mesures à prendre en cas de pandémie. “

Rôle négatif des politiciens

Finalement, censuré le rôle des politiciens dans cette crise sanitaire: “La plupart des politiciens à leur agenda ils n’ont que deux choses: changer le passé et planifier leur revanche, et quand quelque chose comme COVID-19 arrive, qui ne convient à aucun des deux, ils ne savent tout simplement pas quoi faire. L’utilisation du masque a été politisée, l’impact et le nombre de cas ont été minimisés, la grande majorité des politiciens ont joué un rôle très négatif dans cette pandémie, face à une science qui a joué et joue un rôle très positif, le seul qui puisse nous sauver. “