COVID-19 :

Face au rebond des épidémies à Madrid, le gouvernement communautaire a pris vendredi une série de mesures qui restreignent la mobilité dans 37 zones de santé de Madrid, la plupart dans des quartiers du sud de la ville et de la périphérie.

Les mesures ont eu des lectures de toutes sortes, mais une mesure très courante sur les réseaux sociaux a été de souligner que les quartiers confinés sont majoritairement ouvriers.

Les médias ont rapidement cherché des réactions et Espejo Público a voulu les chercher à La Moraleja, une urbanisation de luxe qui appartient à Alconbendas, où se trouvent également certaines zones confinées.

Ainsi, les reporters d’Antena 3 ont interrogé un voisin de ce quartier qui était mécontent – avant que les zones ne soient précisées – sur le confinement éventuel de l’ensemble de la commune.

“Alcobendas est très proche, mais à La Moraleja nous ne sommes pas mélangés avec les gens qui vivent à Alcobendas, qui vivent dans des appartements et il y a plus de gens dans la rue”, pour dire plus tard que dans sa région il y a beaucoup plus de jardins et qui vivent dans chalets.

Je vais construire un mur à La Moraleja et ceux d’Alcobendas vont le payer. – Donald Trump 🇺🇸 ᶠᵃᵏᵉ (@magnateUSA) 18 septembre 2020

“La Moraleja est un quartier très calme, il y a beaucoup de jardins, nous vivons tous dans des chalets avec beaucoup de terrain extérieur et si nous sortons c’est pour faire une promenade dans le quartier et la vérité est que je ne vois pratiquement personne. Les restaurants sont tout à fait maîtrisé et tout à l’air libre », a déclaré devant la caméra.

La vidéo a déclenché des milliers de réactions sur Twitter, certaines de colère, et d’autres prenant les paroles de ce voisin comme un mème.