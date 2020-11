COVID-19 :

La Vaccin Pfizer-BioNTech est le plus avancé à ce jour et cette semaine ses créateurs ont annoncé l’efficacité du 90% contre la maladie à coronavirus. En l’absence des derniers résultats, la société pharmaceutique américaine et la société allemande de biotechnologie espèrent pouvoir postuler au Autorisation de la US Food and Drug Administration (FDA) pour son approvisionnement et sa distribution.

Certains 43000 volontaires ont déjà testé le médicament le plus avancé au monde contre le COVID-19. L’un d’eux était l’espagnol Miquel Ferández, étudiant universitaire catalan résidant actuellement dans le Norman College Town, dans Oklahoma.

“Comme si j’avais la grippe”

Miquel a déjà reçu les deux doses du traitement et a expliqué son expérience dans une interview pour RAC1: «Le lendemain de la première dose, j’ai eu des symptômes comme la grippe. J’avais de la fièvre, des douleurs générales, de la fatigue. Cela a duré environ cinq heures “dit le jeune homme.

“La deuxième dose qu’ils m’ont déjà dite serait plus intense. Le même jour, j’ai eu beaucoup d’inconfort, plus de douleur et la zone où j’ai été crevé était enflammée. J’ai de nouveau ressenti de la fatigue et de la fièvre. C’était comme s’il avait attrapé une très mauvaise grippe. Les effets ont duré cette nuit-là et le lendemain », Miquel raconte.

“Vous ne savez pas si c’est le vaccin ou un placebo”

«Je ne sais pas si j’ai des anticorps ou non. Ils ne vous en informent pas. Vous ne savez pas non plus exactement ce qu’ils vous ont injecté, que ce soit le vaccin lui-même ou un placebo », ajoute-t-il.

Maintenant, Miquel doit attendre le mois de mars pour effectuer le un test qui déterminera si vous avez généré des anticorps. En tout, l’étude dure 26 mois et entre 6 et 7 visites en personne sont effectuées. Le reste est tout télématique via une application.