COVID-19 :

Le Royaume-Uni a déjà commencé à vacciner sa population contre le choroanvirus avec le vaccin de Pfizer et BioNTech. Une journée historique, que dans l’Union européenne nous vivrons plus tard: on estime que les autorités approuveront son utilisation à la fin du mois et les premières doses arriveront en janvier.

La première personne au monde à recevoir le vaccin Covid-19 de la société pharmaceutique américaine a été une femme britannique de 90 ans, dans le cadre d’une campagne de vaccination lancée par le Royaume-Uni qui s’annonce longue et compliquée sur le plan logistique.

Le pays britannique commence déjà à vacciner. Comme cela se produira en Espagne, le gouvernement du Royaume-Uni a décidé que les premiers à recevoir les premières doses sont les personnes âgées, leurs soignants et le personnel de santé. La campagne de vaccination de masse a débuté ce mardi 8 décembre et a été baptisée par le ministre de la Santé, Matt Hancock, comme “V day”, de vaccin … ou de victoire.

La première femme vaccinée

La femme de 90 ans qui est devenue la première personne à recevoir le vaccin Pfizer est Margaret Keenan, une femme hospitalisée à Coventry, dans le centre de l’Angleterre. Le moment était tellement attendu que plusieurs photographes l’ont immortalisé en vidéo et en photos.

Kenan, vêtue d’un T-shirt aux motifs de Noël déjà une semaine avant son 91e anniversaire, a fait ces déclarations: «Je me sens très privilégiée d’être la première personne à se faire vacciner contre le covid-19, c’est le meilleur cadeau d’anniversaire à l’avance J’aurais pu m’attendre.

“Cela signifie que je peux enfin envisager de passer du temps avec ma famille et mes amis dans la nouvelle année, après avoir été seule pendant une bonne partie de l’année”, a-t-elle ajouté, citée par l’agence de presse Press Association.

Vaccination au Royaume-Uni

Le Royaume-Uni est officiellement le pays d’Europe le plus touché par la pandémie: il compte plus de 61 400 décès confirmés. Bien sûr, officieusement, c’est l’Espagne qui mène le terrible classement: si l’on compte les morts que Pedro Sánchez refuse de compter, notre pays enregistre 75 000 morts de Covid.

Le pays britannique est devenu le premier État occidental dont l’organisme de réglementation a autorisé l’utilisation d’un vaccin. Et nous insistons sur les occidentaux, puisque la Russie a également commencé à administrer le leur, le soi-disant Spoutnik V, le week-end dernier et en Chine, ils ont également fourni un vaccin expérimental à un très petit groupe de la population.

Aux États-Unis et dans l’Union européenne, les agences de sécurité des médicaments respectives doivent bientôt annoncer leurs approbations.

“ Cette journée marque une énorme avancée dans la lutte du Royaume-Uni contre le coronavirus. Mais la vaccination massive prendra du temps », a prévenu le Premier ministre Boris Johnson. C’est pourquoi il a défendu que l’ensemble de la population continue de se conformer aux restrictions approuvées dans le pays.

À l’heure actuelle, jusqu’à 50 hôpitaux ont reçu les 800 000 premières doses du vaccin développé par Pfizer, le seul autorisé pour l’instant au Royaume-Uni, en provenance de ses laboratoires en Belgique.

Le vaccin Pfizer

Le vaccin pharmaceutique américain doit être conservé à une température très basse: entre -70 ° C et -80 ° C. C’est son principal point contre, puisqu’il est très difficile de le transporter et de le stocker. Au Royaume-Uni, la campagne de vaccination ne sera effectuée dans un premier temps que dans les hôpitaux précisément pour cette raison.

Le ministre de la Santé, Matt Hancock, a veillé à ce que plus tard, 1 000 centres de vaccination soient créés, des cliniques externes aux centres sportifs. À leur arrivée, les doses avaient été retirées de leurs boîtes remplies de glace sèche par des techniciens pharmaceutiques et placées dans des congélateurs spéciaux.

«Savoir qu’ils sont ici et que nous sommes parmi les premiers au pays à recevoir le vaccin, et donc le premier au monde, est tout simplement incroyable», a déclaré Louise Coughlan, pharmacienne en chef au Croydon University Hospital dans le sud de Londres.

Les premiers à se faire vacciner sont les résidents et les travailleurs des maisons de retraite, le personnel médical et les personnes de plus de 80 ans. Elle se poursuivra plus tard par les groupes d’âge régressifs jusqu’à ceux de plus de 50 ans. Les autorités ont déjà prévenu que l’essentiel aura lieu en 2021.

L’exécutif espère avoir vacciné toutes les personnes vulnérables d’ici avril, mais cela dépendra du rythme auquel arriveront les prochaines livraisons de vaccins. Ce sera “une course longue distance, pas une course de vitesse”, a averti le directeur médical britannique de la santé publique Stephen Powis.

Reine Elizabeth II

La reine du Royaume-Uni et son mari seront d’abord vaccinés en raison de leur âge. Ils n’auront pas la priorité mais on parle déjà que la reine Elizabeth II, 94 ans, et le prince Felipe, 99 ans, pourraient être vaccinés en public dans les prochains jours.

Ainsi, ils veulent lutter contre l’incertitude générée dans une grande majorité de la population qui préfère attendre de voir les effets secondaires avant de se faire vacciner.