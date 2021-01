COVID-19 :

Une deuxième étude scientifique vient de remettre en cause l’efficacité des vaccins contre de nouvelles variantes du coronavirus. OKDIARIO a rendu compte vendredi dernier d’une première étude signée par 33 chercheurs de l’Université Rockefeller et du California Institute of Technology qui ont averti que «[…] Les vaccins à ARNm devront peut-être être régulièrement mis à jour pour éviter une éventuelle perte d’efficacité clinique ».

Ces vaccins sont ceux que l’Espagne -Pfizer et Moderna- ont acquis pour le moment et ceux qui sont déjà utilisés dans le processus de vaccination actuel. Eh bien, maintenant une deuxième étude préliminaire publiée sur la même plateforme scientifique, alerte sur un autre élément à prendre en compte – la protéine Spike – et qui, là encore, remet en cause l’efficacité des vaccins dans la lutte contre les nouvelles souches.

Le problème est que cet élément affecte plus de vaccins, car la plupart seraient affectés par ce facteur. La nouvelle étude préliminaire a de nouveau été collectée dans le portail scientifique bien connu BioRxiv. C’est un portail où les chercheurs publient leurs rapports de manière préliminaire afin qu’ils puissent être immédiatement vérifiés par leurs collègues. Ce portail se présente comme «un service gratuit d’archivage et de distribution en ligne pour préimpressions non publiées».

La gestion est assurée par Laboratoire de Cold Spring Harbor, un établissement de recherche et d’enseignement à but non lucratif. Le conseil consultatif comprend des scientifiques de Harvard, de l’UCLA, de l’Université Rockefeller ou de l’American Society for Microbiology. L’étude est dirigée par des scientifiques du National Health Laboratory Service (NHLS) d’Afrique du Sud, de l’Université du Witwatersrand, du Cap et de Pretoria.

La principale conclusion est que “ces données mettent en évidence la perspective d’une réinfection avec des variantes antigéniquement distinctes et peuvent présager une efficacité réduite des vaccins actuels à base de protéines Spike.” Presque tous les vaccins actuels sont basés sur cette protéine. En fait, les vaccins actuels sont basés sur la génération d’anticorps qui empêchent la protéine Spike de faciliter l’infection de la cellule. Et de nouvelles souches pourraient contourner cette fonction.

Étude préliminaire

L’étude est encore préliminaire et ses affirmations ne peuvent être considérées comme concluantes, mais elles ne conduisent pas à l’optimisme. Le texte de l’étude explique que «la grande majorité des anticorps monoclonaux déjà collectés dans ces données ont également des implications sur l’efficacité des vaccins contre le SRAS-CoV-2, qui reposent principalement sur les réponses immunitaires à la protéine Spike ».

L’étude ajoute qu ‘«il a été démontré à plusieurs reprises que les anticorps neutralisants sont le principal corrélat de la protection pour la plupart des vaccins, y compris ceux conçus pour prévenir l’infection par des agents pathogènes respiratoires ». Ainsi, «la vitesse et l’étendue de la fuite immunitaire médiée par 501Y.V2 des anticorps neutralisants préexistants mettent en évidence le besoin urgent d’adapter rapidement les plates-formes de conception de vaccins et le besoin d’identifier des cibles virales moins mutables à incorporer dans des immunogènes futurs “. Tout cela, précisément, en raison de la perte d’efficacité possible.

Il s’agit du deuxième coup porté à la confiance scientifique dans la pleine capacité des vaccins actuels contre les nouvelles variantes du virus.

OKDIARIO a déjà publié un premier rapport scientifique collecté sur la même plateforme mondiale d’études sur la biologie. Dans ce document, des chercheurs de l’Université Rockefeller et du California Institute of Technology ont uni leurs forces dans une étude préliminaire qui se conclut par le message suivant: «[…] Les vaccins à ARNm peuvent devoir être périodiquement mis à jour pour éviter une éventuelle perte d’efficacité clinique ».

Ces vaccins sont ceux que l’Espagne a acquis pour le moment et ceux qui sont déjà utilisés dans le processus de vaccination actuel. La plateforme sur laquelle l’étude peut être lue est le portail scientifique BioRxiv susmentionné. Les deux études sont des «rapports préliminaires qui n’ont pas fait l’objet d’un examen par les pairs. Ils ne doivent pas être considérés comme concluants, guider la pratique clinique / les comportements liés à la santé, ou être publiés dans les médias en tant qu’informations décisives », comme expressément indiqué.

Mais les premières conclusions, qui restent à confirmer, ils ne sont pas optimistes. La première étude fait en effet référence aux variantes du virus découvertes: celles provenant des souches britannique, brésilienne et sud-africaine. Souches impliquant les “variants SARS-CoV-2 codant pour E484K ou N501Y ou la combinaison K417N: E484K: N501Y”.

Le texte de l’étude déclare que “selon ces résultats, les anticorps monoclonaux (mAbs) provoqués par le vaccin neutralisent puissamment le SRAS-CoV-2.” Mais il note que “cependant, la neutralisation par 14 des 17 mAbs les plus puissants testés a été réduite ou abrogée par les mutations K417N, E484K ou N501Y”. Et il conclut que, «pris ensemble, les résultats suggèrent que les anticorps monoclonaux en usage clinique devraient être testés contre des variantes émergentes, et que les vaccins à ARNm pourraient devoir être périodiquement mis à jour pour éviter une éventuelle perte d’efficacité clinique».