COVID-19 :

Au cours des dernières heures, plusieurs entreprises de Miami, Wynwood et Brickel ont été inopérantes, se voyant infliger une amende pour ne pas avoir respecté les directives établies par les autorités locales, afin d’empêcher la propagation du virus.

«Nous y travaillons, nous avons appliqué ces mesures ce week-end et nous avons dû suspendre les grandes fêtes qui se déroulaient dans la région de Wynwood, à Little Havana et à Brickel», a déclaré le maire de Miami, Francis Suarez, qui a assuré que Il a essayé à plusieurs reprises de contacter le gouverneur Ron DeSantis pour discuter de la question et établir un contrôle local de la pandémie, mais cela n’a pas été possible.

Marina, propriétaire du restaurant El PUB à Little Havana, qui a gardé son entreprise fermée pendant près de 8 mois, a rouvert le 12 novembre et craint désormais une nouvelle fermeture en raison de l’irresponsabilité de certains commerçants.

“Je pense que les gens en ont marre maintenant, ce qu’ils veulent, c’est sortir et s’amuser, boire et danser, être dans le même désordre et ils ne mesurent pas le danger”, dit-il.

Jusqu’en novembre, la ville de Miami a infligé au moins 1827 amendes pour non-respect des mesures anti-coronavirus et 27 sites ont reçu un ordre de fermeture.