COVID-19 :

L’actualité du haute efficacité des vaccins tels que Moderna (94,5%) ou Pfizer et BioNTech (95%) Ils ont apporté un grand soulagement à de nombreuses personnes qui commencent à voir la fin de la pandémie de plus près. Également les paroles du ministre de la Santé, Salvador Illa, qui a récemment annoncé que “Parfois en janvier” les médicaments commenceront à être distribués parmi les Espagnols et que, «Très probablement», à la fin du mois de mai, les vaccins auront presque atteint la moitié de la population. L’arrivée imminente du médicament peut ouvrir un nouvel horizon vers la normalité.

Cependant, il y a encore un certain inquiétude quant aux effets secondaires qu’il peut avoir, bien que les experts insistent sur le fait que ceux qui vont sur le marché auront toutes les exigences obligatoires et nécessaires pour leur distribution. Cette situation peut amener de nombreuses entreprises à faire face à la résistance de leurs employés à recevoir le vaccin. En fait, selon une enquête publiée par El País, un Espagnol sur trois hésite encore à se faire vacciner, bien pourquoi préfèrent attendre un certain temps pour passer (37%) ou pourquoi il n’envisage pas non plus de le faire (13,1%). La question se pose donc de savoir si les employeurs peuvent forcer leurs travailleurs à se faire vacciner.

Un acte volontaire

La Loi de prévention des risques du travail (LPRL) établit que les entreprises, dont la responsabilité est de garantir la sécurité et l’hygiène de leurs employés sur le lieu de travail, peuvent programmer contrôles médicaux obligatoires, bien que «ils ne serviront qu’à vérifier l’état de santé du travailleur et, si nécessaire, Se désabonner», Explique Félix Pinilla, coordinateur des services juridiques de l’UGT.

La vaccination, en revanche, est un acte volontaire. Dans notre législation, le seul règlement qui nomme explicitement la vaccination au travail est le Décret royal 664/1997, sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition aux agents biologiques au travail. Le décret stipule que «Lorsqu’il existe un risque d’exposition à des agents biologiques pour lesquels il existe des vaccins efficaces, ceux-ci doivent être mis à la disposition des travailleurs, les informant des avantages et des inconvénients de la vaccination ». Mais, à la fin, eC’est l’employé qui décide l’administrer ou non. «Ce règlement est strictement appliqué à une liste spécifique de professions du secteur biosanitaire, telles que les médecins, les infirmières et les techniciens de laboratoire, et toujours sous le principe du volontariat», explique Rosario Rodríguez, avocat associé de Garrigues.

Cependant, certains experts proposent demander la vaccination obligatoire par les tribunaux, en invoquant des raisons d’urgence et de nécessité, par Loi organique 3/1986 sur les mesures spéciales de santé publique, qui stipule que «les autorités sanitaires compétentes peuvent adopter mesures de reconnaissance, de traitement, d’hospitalisation ou de contrôle lorsqu’il existe des indications rationnelles qui permettent de supposer l’existence de danger pour la santé de la population en raison de la situation sanitaire spécifique d’une personne ou d’un groupe de personnes ou en raison des conditions sanitaires dans lesquelles une activité se déroule ».

“Si le juge accepte la pétition, le travailleur n’a d’autre choix que de se vacciner pour conserver son emploi”, explique Eduardo Gómez, associé chez Dentons. Bien sûr, cela nuance que cette voie judiciaire Seules les entreprises qui ont une raison impérieuse de santé peuvent accéder. Autrement dit, “de simples raisons économiques ou productives ne peuvent être invoquées”.

Les vaccins peuvent-ils être obligatoires pour la société?

Federico de Montalvo, président de la Commission de bioéthique espagnole, ajoute que le caractère volontaire de la vaccination peut disparaître si le ministère de la Santé ordonne que le médicament soit administré à l’ensemble de la société ou aux travailleurs de différents secteurs sur la base de la loi sur la santé publique avant mentionné ou à Loi organique 4/1981, du 1er juin, sur les états d’alerte, d’exception et de siège, Dont l’article 12 dispose que «l’autorité compétente peut adopter elle-même, selon le cas, en plus de la mesures prévues dans les articles précédents, ceux établis dans les règles pour la lutte contre les maladies infectieuses ».

De Montalvo, expert en droit constitutionnel, estime que ce serait la moyen le plus approprié pour mettre fin à la résistance dans les entreprises, car cela éviterait «de nombreux dilemmes juridiques et éthiques». Un avis partagé par l’ouvrier Enrique Ceca, associé du cabinet d’avocats Ceca Magán, engagé dans une décret de vaccination qui permet aux entreprises de “procéder licenciement objectif de ces gens qui insistent pour désobéir par l’ineptie survenant ».

Pour le moment, le gouvernement refuse d’imposer le vaccin comme mesure obligatoire car il espère que le public sera responsable et acceptera de l’obtenir. En ce sens, Illa a déclaré qu’en Espagne, il y a «Une très forte sensibilisation» de la population aux bienfaits du vaccin, pour qu’il considère que “ce sera suffisant”. Ainsi, il a souligné que, bien que “légalement” le Gouvernement puisse établir cette obligation, ce qui sera fait est d’essayer de «renforcer» cette idée avec «la vérité et les avantages qu’elle comporte». “Il y aura un niveau de réponse très élevé”, a-t-il déclaré.