COVID-19 :

Une épidémie de coronavirus affecte la main-d’œuvre de Sporting de Gijón. Selon La Nueva España, neuf footballeurs (six de l’équipe première et trois de la filiale) et un assistant du personnel d’entraîneurs de David Gallego sont touchés par le COVID-19. Les médias susmentionnés ont indiqué qu’il y avait plus de 30 personnes infectées dans le club et plus de 130 personnes touchées par des contacts avec les positifs, des footballeurs et des amis qui ont tenu des réunions dans certains sites asturiens.

La Nouvelle-Espagne localise l’origine de l’épidémie qui a frappé le club asturien lors des célébrations de Noël au cours desquelles les mesures recommandées ont été violées et constitue un point de départ possible, le 21 décembre, après la fin du match contre Leganés.

Le coordinateur des programmes COVID du Ministère de la Santé des Asturies, Maria Jose Villanueva, a assuré La Nueva España: “La relation existante entre la propagation du coronavirus et les relations sociales, à la fois dans les foyers et dans le secteur de l’hôtellerie, a été évidente dans un foyer dans lequel en ce moment, il affecte plus de 34 cas positifs et plus de 120 contacts étroits. Le service de surveillance étudie le lien possible dans l’environnement sportif avec la souche britannique “.

Il Sportif Il prévoit de jouer son prochain match lundi à 21h00 contre le Lugo dans le Largeur de la voiture. Une rencontre pour laquelle Gallego verra son alignement très altéré à cause du coronavirus.