COVID-19 :

Le vaccin contre la grippe pourrait renforcer le système immunitaire pour lutter contre le coronavirus, comme indiqué dans une étude, toujours en phase préliminaire, réalisée aux Pays-Bas.

La recherche a analysé les effets que le vaccin antigrippal aurait en présence du coronavirus et est parvenue à la conclusion qu’il protège jusqu’à 39% de la contagion par le SRAS-CoV-2. En fait, ce n’est pas le premier travail à arriver à cette conclusion. Il y a déjà quelques mois, une étude italienne revue par des scientifiques indépendants a assuré que les patients vaccinés contre la grippe mouraient moins du COVID-19 que ceux qui n’étaient pas vaccinés. Cependant, il existe également d’autres études qui rejettent cette hypothèse et affirment que le vaccin contre la grippe entraînerait plus d’incidence et de mortalité.

La recherche, menée au centre médical universitaire de Nimègue, a analysé des échantillons de sang de personnes en bonne santé qui ont reçu un vaccin antigrippal quadrivalent, c’est-à-dire qu’il protège contre quatre variantes de la grippe et, par la suite, SRAS-CoV-2. Les scientifiques ont observé que le système immunitaire développait une réponse équilibrée et sécrétait des cytokines qui, bien qu’elles soient généralement liées à des conditions graves ou à des décès dus à la maladie, ont tendance à favoriser la réponse du système immunitaire aux premiers stades de la maladie, produisant des anticorps. La conclusion de l’étude est que le risque de contracter le COVID-19 alors qu’il est vacciné contre la grippe est de 39% inférieur.

“Notre étude est épidémiologique, ce n’est pas un essai clinique randomisé et prospectif, nous ne pouvons donc pas être complètement sûrs de l’effet du vaccin antigrippal sur la propagation du coronavirus, mais il est possible que cette protection existe”explique le chef de projet, Mihail Netea.

Limitations de travail

Les chercheurs ont averti que leur travail présentait certaines limites. Par exemple, le biais introduit par les personnes qui se font vacciner contre la grippe, qui se soucient généralement beaucoup plus de leur santé que celles qui ne se font pas vacciner. Cependant, les scientifiques introduisent la possibilité d’utiliser le vaccin contre la grippe pour aider à contenir le virus jusqu’à ce qu’il y ait des doses d’un médicament spécifique contre le COVID-19.

“Ces données montrent que le vaccin antigrippal peut améliorer l’immunité naturelle et également analyser un type de vaccin très similaire à celui administré en Espagne aux personnes de plus de 65 ans”, ajoute le président de la Société espagnole d’immunologie, Marcos López. Carmen Cámara, immunologiste à l’hôpital La Paz de Madrid, reflète la Il est important que, pour la première fois, le vaccin antigrippal améliore l’immunité entraînée, tout comme c’est le cas avec la tuberculose. «Dans les deux ans suivant la réception de ce vaccin, le système immunitaire agit avec plus d’intensité contre d’autres infections virales. L’étude fournit une raison de plus pour se faire vacciner contre la grippe, mais il ne suffit pas d’étendre son indication à l’ensemble de la population », explique Cámara.