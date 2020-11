COVID-19 :

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, 1,5 million de cas et 41 253 décès ont été enregistrés en Espagne. Le pic maximum de contagions quotidiennes Cela s’est produit dans cette deuxième vague, le 30 octobre, lorsqu’en seulement 24 heures, 25 595 nouveaux cas de Covid-19 ont été ajoutés. Aujourd’hui, une étude du Leibniz Institute of Financial Research (SAFE) a quantifié le nombre de personnes sauvées lors du premier confinement en Espagne.

Les vies qui ont été sauvées avec l’état d’alarme en Espagne

Le 14 mars 2020, le premier état d’alerte a été déclaré dans notre pays. Selon cette recherche, la séquestration a sauvé la vie d’environ 4000 personnes puisque dans les deux premiers mois le nombre d’infections a été réduit de 16%. Si l’état d’alarme n’avait pas été déclaré à la mi-mars, le 14 mai, le nombre de morts du coronavirus serait passé à 31000 personnes, alors que le chiffre officiel à cette date est de 27000 décès.

Cependant, les auteurs soulignent que si le Gouvernement avait appliqué les restrictions plus tôt, le nombre de victimes de Covid-19 serait nettement inférieur. le économiste Alexander Ludwig, l’un des responsables de l’étude, explique que si le confinement en Espagne avait été appliqué une semaine plus tôt, l’efficacité des mesures aurait été plus grande.

Pour aboutir à cette conclusion, ils ont comparé l’évolution de la pandémie de Covid-19 dans les différentes régions d’Espagne. Dans les territoires qui à la mi-mars étaient dans un état plus initial, le les mesures étaient plus efficaces que dans ceux où le coronavirus était plus répandu.

Les experts ont conclu que des mesures strictes doivent être appliquées rapidement sauver plus de vies. Ils considèrent que les piliers de base pour arrêter la propagation du coronavirus sont au nombre de trois: la limitation des contacts, la fermeture partielle de l’activité éducative et économique et le respect des mesures d’hygiène.

Pays avec le plus de cas de Covid-19

Depuis le début de la pandémie, le coronavirus a déjà infecté plus de 55 millions de personnes dans le monde, et 1,3 million sont morts. Le pays le plus touché est les États-Unis, où le nombre d’infections atteint déjà 11,2 millions et le nombre de morts est de 247 000. L’Inde suit, avec 8,8 millions de cas et plus de 166 000 décès.

En Europe, France et Russie ce sont les pays les plus touchés par le nombre de cas, avec respectivement plus de 1,9 million. L’Espagne est le troisième pays au monde avec le plus de décès dus au coronavirus en nombre d’habitants.

Les premiers cas dans notre pays ont été détectés en février. En quelques semaines, le virus s’est propagé sur tout le territoire national et, le 14 mars, premier confinement en Espagne, qui a duré jusqu’au 21 juin.