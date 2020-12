COVID-19 :

Une étude de l’Institut des sciences biologiques de Shanghai souligne que le nouveau coronavirus pourrait être présent sur plusieurs continents avant d’être détecté dans la ville chinoise de Wuhan, où l’on a toujours cru que la pandémie était née. Selon la recherche, dont les résultats ont été publiés sur la plateforme prépresse de la revue scientifique The Lancet, les experts suggèrent que la première transmission humaine peut avoir eu lieu sur le sous-continent indien, c’est-à-dire la région géographique qui regroupe Inde, Pakistan, Bangladesh, Népal, Bhoutan, Sri Lanka et Maldives.

“Notre résultat montre que Wuhan n’est pas le lieu où la transmission du SRAS-CoV-2 d’une personne à l’autre s’est produite pour la première fois”, explique le texte de l’étude, ajoutant que Avant d’atteindre Wuhan, le nouveau coronavirus “avait déjà subi une évolution adaptative trois ou quatre mois avant l’épidémie de Wuhan”.

Résultats dans huit pays

Dans vos recherches, les experts se sont appuyés sur des souches de virus fournies par 17 pays, traçant le premier foyer en Inde ou au Bangladesh. En utilisant ces informations, l’équipe a constaté que certaines souches du sous-continent indien avaient moins de mutations que la première collectée à Wuhan. Également, Des résultats similaires ont été obtenus dans huit pays sur quatre continents: Australie, Bangladesh, Grèce, États-Unis, Russie, Italie, Inde et République tchèque.

L’équipe qui a composé le travail a utilisé une nouvelle méthode qui analyse le nombre de mutations de chaque souche virale. Dans ce cas, les souches avec plus de mutations existent depuis plus longtemps, tandis que celles avec moins de variations sont plus proches de l’ancêtre d’origine du SARS-CoV-2. Les scientifiques expliquent que ces informations obtenues permettront de clarifier la transmission et l’évolution que le nouveau coronavirus a eues chez l’homme.

L’Italie a détecté une circulation de virus en 2019

Ce n’est pas la première fois qu’une étude indique que le coronavirus n’est pas originaire de Wuhan. Par exemple, d’autres travaux récents ont montré qu’en septembre 2019, le virus avait pu transiter par l’Italie. Les preuves ont été trouvées dans des échantillons de sang prélevés ce mois-là, lorsque des anticorps ont été détectés lors du dépistage du cancer dans le pays transalpin.

Indépendamment du fait que l’origine se soit produite à un endroit ou à un autre, L’important dans ces enquêtes, soulignent les experts, est que toutes ces révélations aideront à lutter contre la pandémie de coronavirus, qui a frappé le monde entier et qui, selon les données de Worldometer, ajoute plus de 62 millions d’infections et plus de 1,4 décès dans le monde. L’objectif principal est d’arrêter l’avancée de la pandémie, même si cela permet également de savoir d’où vient le nouveau coronavirus.